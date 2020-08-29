شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يفتتح اليوم مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك قال بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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