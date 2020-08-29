محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها رؤية لامتلاك القدرة وتلبية كل احتياجات مواطنيها وخاصة في قطاع البترول والثروة المعدنية.
وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدولة لديها رؤية مهمة جدا في القدرة على الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام المالي (2022 – 2023).
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر كانت تستورد أغلب هذه المنتجات حتى فترة قريبة، متابعا: هدفنا من هذه المشروعات العملاقة أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات ونستورد فقط الزيت الخام إلى جانب التوسع في كل عقود الاستثمار المشترك.
وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.
كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال "2022 – 2023" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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