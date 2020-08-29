رئيس الوزراء: تريليون و160 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها رؤية لامتلاك القدرة وتلبية كل احتياجات مواطنيها وخاصة في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع تتجاوز تريليون و160 مليار جنيه في أكثر من 159 مشروعا تم تنفيذ 115 وجار تنفيذ الباقي.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تدخل تلك المشروعات بمنتهى القوة لتأمين احتياجات الدولة والمواطن في هذا المجال.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.