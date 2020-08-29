بعد قليل.. السيسي يفتتح عدة مشروعات بالإسكندرية منها محور المحمودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية. وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب. كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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