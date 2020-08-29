شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط الإسكندرية التعليمية» تطلق مسابقة «معًا مدرستي أفضل»: كأس ودرع تميز للفائز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، إطلاق أول مسابقة من نوعها تزامناً مع الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد تحت مسمى «معاً مدرستي أفضل» بهدف تجديد الدماء خاصة بعد انتهاء الإجازة الاستثنائية للموظفين لتنشيط العمل التربوي في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 2021.

وقالت «إيمان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن المسابقة سيتم تنظيمها بمشاركة المدارس الحكومية الرسمية على أن يستتبع مسابقات للمدارس الخاصة بمواصفات وضوابط معينة، حيث يبلغ عدد المدارس المشاركة في المسابقة 86 مدرسة حكومية و36 اعدادى و18 ثانوى عام، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان تحكيم سباعية لكل مرحلة تعليمية من المراحل الثلاثة تضم في عضويتها وكيل الإدارة ومدير المرحلة ومدراء المتابعة والتوجيه المالي والادارى والأمن والاتصال السياسي والعلاقات العامة لتنظيم المسابقة وإجراء التصفيات النهائية وإعلان الفائز في نهاية المسابقة.

ولفتت إلى أن الجوائز المقررة عبارة عن كأس تفوق وشهادات تقدير ودرع تميز للمدرسة الفائزة، مشيرة إلى أن المسابقة بدأت بسحب الاستمارات من إدارات المراحل الثلاثة حيث تضم بنود المسابقة الجوانب الإدارية وجودة المباني التعليمية ومستوى النظافة والزروع والمساحات الخضراء في كل مدرسة وكذا مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا بارتداء القناع الطبي «الماسك» والتعقيم بحيث يتم وضع نقاط تميز على كل محور من المحاور السابقة ومراعاة ذلك في التقييم النهائي ومراعاة للشفافية في التحكيم.

وأضافت أنه سيتم تسليم استمارات المشاركة في المسابقة حتى نهاية سبتمبر المقبل على أن تبدأ أعمال التقييم أكتوبر المقبل والتي تستمر 15 يوما يعقبها إعلان الفائزين يوم 15 أكتوبر في حفل كبير يتم تنظيمه مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنه من المقترح أن يتم استمرار تنظيم المسابقة طوال العام على أن يتم اختيار أفضل مدرسة كل شهر.