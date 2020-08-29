شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. دير مارمينا العجائبي يحذر من منتحل صفة راهب لجمع تبرعات وإيجاد وظائف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر دير القديس مارمينا العجائبى، في الكينج مريوط غرب الإسكندرية، الأقباط من الانسياق وراء مجهول ينتحل صفة أحد رهبان الدير لجمع تبرعات مالية باسم الدير، وإيهام المواطنين أن لديه القدرة على إيجاد وظائف ويطلب مبالغ مالية لتغطية تكلفة الطلبات .

وأصدر الدير برئاسة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، بيانا رسميا السبت أكد فيه أن هناك شخص مجهول ينتحل صفة أحد الآباء الموجودين في الدير ويطلب المساعدة وجمع التبرعات، وأن هذا الشخص لا ينتمي إلى الرهبان على الاطلاق .

وأضاف :«ننصح بعدم التعامل معه، ولم يكلف الدير أي شخص بالمره بجمع تبرعات بأي شكل أو تحت أي مسمي».

وقال مصدر كنسى داخل الدير، أنه تم اكتشاف الواقعة بعد وصول شكوى رسمية من احد الاشخاص إلى رئيس الدير شخصياً يتهم فيها أحد الرهبان بجمع تبرعات مالية باسم الدير، فتم على الفور إصدار بيان رسمى يحذر الأقباط من الشخص منتحل صفة راهب لتفادى الوقوع ضحية لأفعاله الرديئة.

يشار إلى أن هذه الواقعة تعد الثانية المشابهة لواقعة حدثت من شهور قليلة بنفس الطريقة المعتادة للنصب على المواطنين باسم رهبان الدير.

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