شكرا لقرائتكم خبر عن فتح جراج ورفع 263 حالة إشغال بالدقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حي الدقي بحملة ليلية بشوارع التحرير ومصدق وسليمان جوهر وامتداد شارع إيران وشارع رشدان وميدان المساحة، وتم خلالها مراجعة رخص المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، كما تم رفع ٢٦٣ حالة إشغال.
وتم تحرير غرامة ٥٠٠ جنيه لمطعم بشارع مصدق لعدم وضع سلة قمامة، بالإضافة إلى رفع إشغالات الأكشاك المخالفة لقيامها بالتعدي على أرصفة المشاه وتجاوز المساحة المرخصة له. كما تم فتح جراج بشارع حسن رمضان، حيث قام المالك بتغيير استخدامه إلى مخزن في ١٨ شارع حسن رمضان وتم رفع كافة المحتويات وأخذ تعهد كتابي بالالتزام بالغرض المخصص كجراج فقط، تمت الحملة بقيادة رئيس الحي والأجهزة المعاونة.
كما قام حي العمرانية بحملة مكبرة على شوارع الهرم وفيصل والعشرين وترعة الزمر وأحمد لطفي السيد وأسفرت عن رفع العديد من الإشغالات وكافة التعديات الموجودة بالطريق العام.
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