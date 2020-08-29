شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي شروط الحصول علي جائزة «ممدوح الليثي» بمهرجان الإسكندرية السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى د. عمرو الليثى ، ان أسرة الكاتب الكبير ممدوح الليثى قد رصدت جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثى، تمنح للفائز في الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة ، بمهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته السادسة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل 2020

واضاف الليثي تقوم لجنة تحكيم مهرجان الاسكندرية السنيمائي ، بتوزيعها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان

واكد أنه يقتصر الاشتراك على المتسابقين المصريين من الشباب الذين يكتبون لأول عمل، كما يُشترط فى السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبا باللغة العربية على الكمبيوتر وألا يكون قد سبق مشاركته فى أى مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.

ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة بالإضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على C.D للرجوع لها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو CD.

وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين، ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذى ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادى، ويشترط ألا يكون لأى عضو فى اللجنة أى علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.

وللاشتراك فى هذه المسابقة على المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة ودفع رسم اشتراك قيمته 200 جنيه، وفتح باب الاشتراك، وتسلم السيناريوهات باليد بعد التأكد من توفر الشروط، ولا يسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة عرضها للتنفيذ بعد تقديمها لإدارة المهرجان وقبل إعلان نتائجها النهائية.

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