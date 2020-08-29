شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تتهم مسؤولي «العامة للبترول» بالتسبب في تلوث شاطئ «ضي القمر» بالزيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم مسؤولو الفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة مسؤولي الشركة العامة للبترول بمنطقة راس غارب بالتسبب في وقوع تلوث بترولي بالزيت الخام لشواطئ راس غارب والأضرار بالبيئة البحرية.

وقدم مسؤولي البيئة بلاغين للمحامي العام لنيابات البحر الاحمر المستشار نبيل ابو زينة ضد مسؤولي الشركة «العامة للبترول» ومدير عام الحقول بالشركة في منطقة راس غارب شمال البحر الاحمر لتسببهم في حدوث واقعتي تلوث شاطئ «ضي القمر» بالزيت الخام وذلك للتحقيق معهم بالتسبب في تلوث بترولي بالزيت الخام بشاطئ «ضي القمر» ووقوع اضرار بالبيئة البحرية والشاطئية فيما وصل اجمالي عدد البلاغات التي قدمتها وزارة البيئة لنحو ١٦ بلاغا في وقائع تلوث بترولي خلال الفترة الماضية .

وأكدت مصادر بيئية بالبحر الاحمر ان نتائج التقريرين الفنيين الخاصين بواقعتي التلوث البترولي بتحديد بصمتي الزيت الخام من البقع الزيتية التي تم اخذ عينات منها من خبراء جهاز شؤون البيئة وتم تحليلهما بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس اكدت انها مطابقة لبصمة الزيت الخاصة باحدي المنصات البحرية التابعة التابعة للشركة العامة للبترول.

ومن المقرر تكليف اللجنة الفنية بتحديد القيمة المالية للاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية لتحديد قيمة الغرامةالمالية للاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التلوث بالبقع الزيتية.

كانت اللجنة الفنية التي شكلتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمعاينة التلوث البترولي الذي شهدته شواطئ مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر أن التلوث عبارة عن تلوث بالبقع الزيتية الخام لمسافات متفرقة ما أدى إلى وجود شريط من التلوث بشاطئ ضي القمر.

كان شاطئ «ضي القمر» جنوب الشركة العامة للبترول براس غارب شمال البحر الاحمر قد شهد واقعتي تلوث بترولي الايام الماضية بعد ان غطي التلوث بالبقع الزيتية مساحات كبيرة من الشاطئ حيث تم رصد التلوث من جانب اجهزة وزارة البيئة

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