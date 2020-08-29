شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: موجة حارة تضرب مصر هذا الأسبوع (تعرف على موعدها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الستة أيام المقبلة، وتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى موجة حارة هذا الأسبوع حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا وتستمر حتى منتصف الأسبوع، وتكون فترة تأثير الموجة الحارة من (السبت إلى الثلاثاء ) وذروتها الأحد والاثنين ولا تخلو من الرطوبة النسبية مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس وهذا الذي يجعلها شديدة الحرارة.

ويرجع الخبراء السبب في ذلك إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية على كافة الأنحاء ويرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

ويشهد اليوم السبت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، أما يومي الأحد والاثنين والثلاثاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ،شديد الحرارة على باقى الأنحاء.

ويحدث انخفاض بدرجات الحرارة الأربعاء والخميس لتشهد البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «39- 26»، الأقصر «40– 26»، أسوان «41 – 28» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 78 – 27 )، السواحل الشمالية ( 89 – 45 )، شمال الصعيد ( 35 – 18 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 12 ) .

أما غداً الأحد فدرجات الحرارة على القاهرة تكون «38 – 25» درجة مئوية والرطوبة «82 %- 28 %»، وعلى جنوب الصعيد «42 – 28» والرطوبة «25 % – 14 %» .

أما الاثنين فدرجات الحرارة على القاهرة «39 – 26» درجة مئوية والرطوبة «85 % – 35 %»، وعلى جنوب الصعيد «43 – 28» والرطوبة «25 %- 14 %» .

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أما الثلاثاء فتكون العظمى والصغرى على القاهرة «38 – 25» والرطوبة «70 % – 30 %» وعلى جنوب الصعيد «43 – 28» والرطوبة «25 %- 14» .

وتنخفض الحرارة الأربعاء والخميس لتصبح العظمى على القاهرة 37 – 36 درجة مئوية على التوالي .