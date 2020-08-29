شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «الإيمان والعلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن خطبة الجمعة القادمة 4 سبتمبر المقبل ستكون بعنوان: الإيمان والعلم، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، فالإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد .

وشدد جمعة أن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة أمس، سائلاً الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وكانت المساجد قد شهدت أمس في مختلف محافظات الجمهورية إقامة صلاة الجمعة بعد توقف خمسة شهور بسبب فيروس كورونا .