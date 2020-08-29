شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة للتعامل مع محصولى الذرة والقطن بأنواعها خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الذرة الشامية "الصفراء والبيضاء" والذرة الرفيعة ومحصول القطن التى يجب مراعاتها، خلال شهر أغسطس لزيادة الإنتاج .

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن أهم التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية عن أهم الإرشادات المتبعة خلال أغسطس للذرة الشامية فى التالى :

تجنب التعطيش ( إطالة فترات الرى خاصة أثناء التزهير ) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والأخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب أيضاً التغريق (زيادة ماء الرى) حتى لا يؤدى إلى إصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالى يقل المحصول.

- الامتناع عن إجراء عمليتى التوريق (إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) أو التطويش (إزالة الجزء العلوى من النباتات) بغرض تغذية المواشى. حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافة وبالتالى نقل المحصول .

- وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث القطن فى التالى:

-إحكام الرى خلال هذه الفترة فى الأراضى المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضى المرتفع أو سيئة الصرف يفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.

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-عدم اللجوء الى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.

-يراعى أن تكون آخر رية ( الفطام ) عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعى بنسبة 15 – 20%.

محصول الذرة الشامية الصفراء والبيضاء .

-يزهر المحصول خلال هذا الشهر

-يتم الاهتمام بالرى خلال هذا الشهر لأن أى عطش قبيل ميعاد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا.

-يتم الرى إما فى الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الرى الضار وقت الظهيرة، ينصح بعدم التوريق.