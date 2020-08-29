أخبار مصر | "التعليم العالي" تعلن عن منح في عدة برامج دراسية في جامعة الجلالة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي" تعلن عن منح في عدة برامج دراسية في جامعة الجلالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاتفاق مع ‏السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على قيام البنك بتقديم منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطي 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي، وسيستمرار البنك في تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة، وسيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح في جامعة الجلالة على النحو التالي:

■ العلوم الاجتماعية والإنسانية:

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس العلوم الاجتماعية والانسانية في إحدى البرامج التالية، يجب أن يكمل بنجاح عدد ١٢٨ -١٣١ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

● برنامج اللغات التطبيقية

تهتم مدرسة اللغات التطبيقية بالتطبيقات المهنية الواقعية للغة، ولمجموعة واسعة من المسارات الوظيفية، ويقدم البرنامج لغات مقترنة بمعرفة متخصصة بالمجتمعات التي يتم فيها التحدث بهذه اللغات، والمهارات المطلوبة في مجموعة متنوعة من الوظائف لوضع الخريجين في متابعة مجموعة من المسارات الوظيفية العالمية الموجهة نحو المستقبل، وسيمتلك الخريجون خبرة مهنية في العديد من المجالات مثل الترجمة والترجمة الفورية والاتصالات والعلاقات الدولية والنشر والوساطة الثقافية وتعليم اللغة والأداء والفنون مما يجعلها متميزة في سوق العمل.

● برنامج علم النفس والاجتماع:

بدراسة هذا البرنامج، سيكون الخريج قادرا على تصميم الأدوات البحثية، وتطبيق مناهج البحث في علم النفس والاجتماع، بما يتضمن إجراء المقابلة ودراسة الحالة وكتابة تقرير عنها، وتطبيق الاختبارات النفسية الجمعية وتحليل نتائجها، وقراءة وفهم نتائج تطبيق الاختبارات النفسية الفردية، وتطبيق القوانين النفسية على المشكلات الشخصية والاجتماعية والتنظيمية، وتطبيق البحوث الميدانية وإجراء المسوح الاجتماعية، وكتابة تقارير علمية موضوعية، كما سيتمكن الخريج من المشاركة في تخطيط وإدارة وتقويم المشروعات التنموية الاجتماعية.

● برنامج الجيومعلوماتية:

يعتبر برنامج الجيومعلوماتية من البرامج الحديثة التي تتجه إليه الجامعات، وذلك بسبب شموليته للتقنيات الجغرافية المختلفة مثل نظم المعلومات الجغارفية والاستشعار عن بعد، ونظم تحديد المواقع، ونظم الخرائط الرقمية والمحمولة، والمساحة ألأرضية والمساحة الجوية الرقمية، والمساحة الفضائية، وهى تخصصات أعادت أولويات سوق العمل في عدة مجالات منها جميع مجالات الخدمات الجضرية، والمشاريع القومية، وجميع أنواع التخطيط الحضري والاقليمي والريفي وكذلك مشاريع المقاولات العامة والأعمال المساحية، لذلك يعتبر تخصص الجيومعلوماتية من أهم التخصصات التي تؤمن فرص عمل كبيرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

■ العلوم الإدارية:

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس العلوم الإدارية في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح ١٣٤ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

1- إدارة المنشآت السياحية والفندقية.

2- إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

3- نظم معلومات الأعمال.

● برامج العلوم الإدارية

هل ترغب في أن تكون رائدًا للأعمال وتنشئ مشروعك الخاص؟ هل ترغب فى الحصول على فرصة جيدة للعمل فى إحدى الشركات الصناعية أو الخدمية، أو فى أحد البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية؟ هل ترغب في أن تبدأ مسارك المهني أو الوظيفي في مجال المحاسبة والمراجعة، أو الإدارة، أو التسويق، أو التمويل، أو اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أو فى تحليل وتصميم نظم المعلومات؟ هل أنت طموح وترغب فى تنمية مهاراتك القيادية وأن تكون متميزا بين أقرانك؟ إذا كانت إجابتك لأي من الأسئلة السابقة بنعم، فإن العلوم الإدارية هي الاختيار الأمثل. والعلوم الإدارية لتساعد في تكوين قيادات فى مجالات الأعمال المختلفة لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة فى مجال الأعمال ونظم المعلومات. وتؤهل البرامج التي خريجيها لأن يكونوا فاعلين فى مجالات عملهم، سواء كان ذلك في السوق المحلي أو العالمي، وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعاييرالعالمية، وذلك فى بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.

■ الإنتاج الإعلامي:

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس الإنتاج الإعلامي في إحدى البرامج التالية، يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٢٧ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية ( ٤ سنوات دراسية).

● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني

يركز هذا البرنامج على العناصر المختلفة المطلوبة للإنتاج التلفزيوني، وسيتم تزويد الطالب بالمهارات والمعرفة المطلوبة لإنتاج وإدارة المنتجات التلفزيونية بهدف سد الفجوة بين الدراسة والممارسة، وتم تطوير المناهج الدراسية لإعداد الطلاب للعمل الحقيقي بمجرد تخرجهم، وسيتم المزج بين المعرفة والعملي والنظري لمساعدة الطلاب على فهم التأثيرات والأدوار المختلفة التي يمكن أن تلعبها المنتجات التلفزيونية.

● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني - برنامج إنتاج الأخبار

مع تنوع المنصات الإخبارية، يأتي هذا البرنامج لإعداد الخريجين القادرين على تنفيذ مهام متعددة لإنتاج الأخبار في منصات مختلفة، سيقوم الطلاب بدراسة وممارسة جمع الأخبار ومعالجتها وإنتاج أشكال مختلفة من الأخبار وفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية العالمية، سيكون الطلاب على استعداد لفهم الآثار الاجتماعية والسياسية للأخبار وعلاقتها بالأنظمة الفرعية المختلفة في المجتمع.

● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني - برنامج الإنتاج الإعلاني

نظرًا لأن الإعلان أصبح ملكة وسائل الإعلام نظرًا لتسويق وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، يهدف هذا البرنامج إلى إعداد منتجي إعلانات متخصصين لوسائل الإعلام المختلفة وفقًا لمعايير الصناعة العالمية، وتم تطوير المنهج لتوفير المعرفة اللازمة وكذلك تطوير المهارات المطلوبة في مجال الإعلان، ويتمتع الطلاب في هذا البرنامج بفرص لاكتساب الممارسات الفعلية لهذه الصناعة.

● الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني - برنامج الإنتاج السينمائي

تم تصميم هذا البرنامج لتعليم صانعي الأفلام الطموحين المهارات الأساسية، عبر مجموعة من التخصصات، لإعدادهم لمهنة في صناعات الشاشة، وتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز مواهب الطلاب، وتضمين الانضباط المطلوب وتوفير المعرفة اللازمة لتكون ناجحًا وحديثًا ومهنيًا في الصناعة، ويركز على التدريب الفني للإنتاج المسبق والإنتاج وما بعد الإنتاج لفيلم الدراسات العليا، والنظرية والممارسة التي تدعم مجموعات مهارات صانعي الأفلام المحترفين.

■ الفنون والتصميم: برنامج العمارة الداخلية

لكي يحصل الطالب على بكالوريوس في مجال الفن والتصميم في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد (١٤٠- ١٤٤) ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية ( ٤ سنوات دراسية).

● الفنون والتصميم: برنامج العمارة الداخلية

يحتوي برنامج العمارة الداخلية على دراسات معرفية ومهارية ترتبط بالحيزات الداخلية ووظائفها وكيفية استخدامها؛ كما تتعلق بالخامات واساليب النهو، وأنظمة المباني، يتميز البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل في المجالات الأتية: التصميم، التخطيط، الجودة، الفحص ويمكن العمل في الشركات والمكاتب الاستشارية في مجال تصميم العمارة الداخلية)، والعمارة الداخلية للمنشئات بمختلف أنواعها وأشكالها وتشمل السكنية والتجارية والصحية والصناعية والثقافية والترفيهية - المكاتب الفنية الخاصة بالعمارة الداخلية - إنتاج لقطات افتراضية للمشروعات التي يقوم بوضع تصميماتها - المراكز والمعاهد البحثية والرقابية والجامعات - الأعمال الحرة والاستشارات المرتبطة بالتخصص - هيئات البحوث والتطوير ومراكز التصميم.

● الفنون والتصميم: برنامج تصميم الوسائط المتعددة

يهدف إلى تصوير الممارسات المعاصرة في صناعة التصميم الجرافيكي، التصميم والوسائط المتعددة كمكون إضافي، والاتصال المرئي ووسائل الإعلام الرقمية والمطبوعات وتصميم صفحات الإنترنت (بما في ذلك تصميم الكتب والمجلات والمعارض، وعبوات التعبئة والعلامات التجارية وهوية الشركات وتصميم الواجهات). ويمكن لخريجي هذا القطاع العمل في مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة والخاصة، إلى جانب ممارسة الأعمال الفنية الحرة، كما يمكن لخريجي القسم العمل في مجالات مهنية مختلفة بما في ذلك العمل لدى شركات التصميم والمطبوعات والإعلام الرقمي، ويمكن للخريجين أيضًا أن ينتقلوا للعمل في المجالات الأخرى المرتبطة بهذا التخصص مثل الإعلام الجماهيري، التسويق، الإعلانات والعروض الترويجية وكذلك الرسوم المتحركة، ويمكن لخريجي هذا القطاع العمل في مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة والخاصة، إلى جانب ممارسة الأعمال الفنية الحرة، كما يمكن لخريجي القسم العمل في مجالات مهنية مختلفة بما في ذلك العمل لدى شركات التصميم والمطبوعات والإعلام الرقمي، ويمكن للخريجين أيضًا أن ينتقلوا للعمل في المجالات الأخرى المرتبطة بهذا التخصص مثل الإعلام الجماهيري، التسويق، الإعلانات والعروض الترويجية وكذلك الرسوم المتحركة.

● الفنون والتصميم: برنامج الفنون البصرية

تعني برامج الفنون المرئية بدراسة كافة الوسائط الفنية والتقنية الخاصة بتلقي الفن المرئي بأسلوب مبتكر فني ومستحدث، طرق الوسائط الطباعة والتصميم بهدف استحداث رسائل فنية عن طريق الوسائط المتعددة مثل أفلام التحريك ذات التقنيات المختلفة، ويمكن لخريجي هذا القطاع العمل في مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة والمكاتب الخاصة، إلى جانب ممارسة الأعمال الفنية الحرة، كما يمكن لخريجي القسم العمل في مجالات مهنية مختلفة بما في ذلك العمل لدى شركات التصميم والفنون المرئية والإعلام الرقمي، ويمكن للخريجين أيضًا أن ينتقلوا للعمل في المجالات الأخرى المرتبطة بهذا التخصص مثل الإعلام الجماهيري، والتسويق والإعلانات والعروض الترويجية وغيرها من التخصصات التي تحتاج للفنون المرئية بشعبها الفنية المتنوعة.

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■ العلوم الهندسية

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس الهندسة في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٦٥ ساعة معتمدة خلال ١٠ فصول دراسية (٥ سنوات).

● العلوم الهندسية: برنامج هندسة المواد والتصنيع

فى عالم يقوم فيه التقدم على مواد فائقة القدرات الميكانيكية والحرارية والتوصيلية الكهربية وصفات أخرى فهذا البرنامج يدرس فيه الطالب المواد الهندسية بدءا من المواد التقليدية كالصلب إلى المواد البتروكيميائية والحرارية والمركبات والنانو، وفي هذا البرنامج يقوم الطالب بدراسة العلاقة بين تركيب المادة وأدائها وظروف تصنيعها المناسبة والمواد الجديدة، لاسيما في ظل امتلاك منطقة البحر الأحمر للكثير من خاماتها.

● العلوم الهندسية: برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية

برنامج يدرس الميكاترونيات بتطبيقاتها المختلفة في الأتمتة الصناعية والسیارات، النانومیكاترونیات والبیومیكاترونیات مع التركيز على موضوعات الأتمتة الصناعية لتصميم وتشغيل وتطوير أنظمة التحكم والأنظمة الصناعية.

● العلوم الهندسية: برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة

يتعلم فيه الخريج تصميم منشآت الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة والمنشآت الخاصة مثل منشآت المياه ومحطات المياه والصرف وأيضا الأنفاق السطحية والعميقة وأنواع الكباري المختلفة سواء خرسانية أم حديدية وأيضا المباني العالية وأحمالها ومشاكل التربة المختلفة وحلولها وأحمال الزلازل والرياح.

● العلوم الهندسية: برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

يهتم البرنامج بتطوير البرمجيات الذكية المعتمدة على تعلم الآلة والتعلم العميق المعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيقات تلك البرمجيات في النظم الهندسية، بالإضافةإلى تمتع خريج برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكافة مقومات خريجي برامج هندسة الحاسب، ويتسم الخريجين بالسمات التالية بشكل مكثف، والقدرة على تصميم برمجيات ذكية تستخدم طرق تعلم الآلة والتعلم العميق، والقدرة على تطبيق البرمجيات الذكية على التطبيقات الهندسية. وبشأن أماكن العمل المتوقعة لخريجي برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، فيمكن العمل في شركات تصنيع السيارات ذاتية القيادة - المصانع والشركات العاملة في النظم الذكية – شركات تصنيع الروبوتات – شركات تصنيع أجزاء المنازل الذكية – الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمدن الذكية – شركات تصنيع أجهزة الصحة الشخصية الذكية.

● الهندسة المعمارية: برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية

برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية بجامعة الجلالة يعمل على الاستفادة من إمكانيات التصميم الرقمي في ابتكار حلول تصميمية حديثة تتوافق مع الاحتياجات المجتمعية وتواكب التقدم التكنولوجي في مجال العمارة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، ويتميز الخريج بأنه تم تدريبه على استخدام وسائل تعليم غير تقليدية وتقنيات حديثة فى مجال تكنولوجيا التصميم الرقمي تساعده على ابتكار حلول وأفكار معمارية مبتكرة غير نمطية في المشروعات المعمارية الكبرى، وتم تبني المعايير الأكاديمية لميثاق اليونسكو الاتحاد الدولي للمعماريين.

■ العلوم الأساسية المتقدمة

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس العلوم الأساسية المتقدمة في إحدى البرامج التالية، يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٣٤ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

● العلوم الأساسية الحديثة: برنامج علوم وتكنولوجيا النانو

يهتم البرنامج بدراسة المواد والظواهر والخصائص والتطبيقات على أصغر نطاق طول حيث يمكننا التحكم في المادة، وتعد علوم وتكنولوجيا النانو في طليعة الأبحاث الحديثة، ويتطلب الاقتصاد سريع النمو في هذا المجال الخبراء الذين لديهم معرفة بارزة في علم النانو إلى جانب المهارات اللازمة لتطبيق هذه المعرفة في منتجات جديدة، ويعد هذا البرنامج ضروريًا لتزويد معاهد الصناعة والبحث بخبراء رفيعي المستوى يتمتعون بخلفية عامة في تخصصات فرعية مختلفة مثل الإلكترونيات والفيزياء والكيمياء وعلوم المواد والتكنولوجيا الحيوية، مما يؤهلهم لأن يكونوا خبراء في مجال واحد بعينه، ونظرًا لوجود نقص في المتخصصين المؤهلين في المجالات التكنولوجية، فيمكن أن تؤدي دراسة علوم وتكنولوجيا النانو إلى مهنة دولية، حيث إنها جانب رئيسي لمعظم الشركات في جميع أنحاء العالم.

● العلوم الأساسية الحديثة: برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

ينشأ علم التكنولوجيا الحيوية الجزيئية عن تقارب العديد من مجالات البحث، مثل البيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية والمناعة وعلم الوراثة وبيولوجيا الخلية، ويهتم البرنامج باستخدام التقنيات المختبرية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات وتطبيقات ذلك في مجالات مثل صحة الإنسان والحيوان والزراعة والبيئة. ويمكن تطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لتطوير وتحسين الأدوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والحيوان، كما أن لديها تطبيقات في الزراعة النباتية والحيوانية، وتربية الأحياء المائية، وتصنيع الكيماويات والنسيج، والغابات، وتجهيز الأغذية، وسوف يتأثر كل جانب من جوانب حياتنا في العقود القادمة بهذا المجال الديناميكي، في حين تهدف التكنولوجيا عمومًا إلى إنشاء أدوات لتمكين الإنسان، فإن التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى تغيير الإنسان نفسه، ليتناسب بشكل أفضل مع العالم، فالتكنولوجيا الحيوية هي تطبيق للتقدم المحرز في العلوم البيولوجية، لا سيما التي تنطوي على علم الوراثة وتطبيقاته، وقد ساعدت التكنولوجيا الحيوية في تحسين جودة الأغذية وكميتها ومعالجتها، كما أن لديها تطبيقات في التصنيع، حيث يمكن من خلالها توظيف الخلايا والبروتينات البسيطة لإنتاج المواد الكيميائية.

● العلوم الأساسية الحديثة: برنامج جيولوجيا البترول والتعدين

يوفر البرنامج أساسًا متينًا في علوم الأرض، وبسبب موقعه الاستراتيجي بالقرب من شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية، فإنه يوفر فرصًا خاصة للتعلم الحقلي، سيتم التركيز على تعلم المفاهيم والتقنيات الأساسية من خلال البحث، في بيئة تشجع على تطوير المهنيين ذوي الحساسية الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالإضافة إلى القيم الأخلاقية العميقة، وبغض النظر عما إذا كانت الأرض قد وصلت إلى ذروة النفط أم لا، فإنها لا تزال سوقًا تنافسية في هذا المجال، ومنذ حوالي 150 عامًا منذ أن بدأنا في استخدام الوقود الأحفوري بكميات كبيرة، تحتاج صناعة البتروكيماويات إلى أن تكون أكثر كفاءة في تحديد مواقع الوقود الأحفوري والتعامل معه. هذا هو دور جيولوجي البترول، إنه نوع معين من الجيولوجيين المدربين على استخدام الأساليب العلمية، وفحص الأدلة وتتبع الخيوط التي تبدو وكأنها مصادر جديدة محتملة للنفط، وبشكل متزايد، الغاز.

■ الغذاء والصناعات الغذائية

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس الغذاء والصناعات الغذائية في إحدى البرامج التالية، يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٣٦ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

● الغذاء والصناعات الغذائية - برنامج تكنولوجيا الأغذية

دراسة التقنيات والنظريات التي تقوم عليها صناعة المنتجات الغذائية المختلفة وتقنيات الحفظ والتعبئة والتغليف.

● الغذاء والصناعات الغذائية - برنامج تكنولوجيا الألبان

دراسة التقنيات والنظريات التي تقوم عليها صناعة الألبان ومنتجاته وتكنولوجيات الحفظ والتعبئة والتغليف.

● الغذاء والصناعات الغذائية: برنامج تغذية الإنسان

يختص البرنامج بعلاقة الغذاء بالأنشطة الحياتية وبوضع برامج التغذية وتخطيط الوجبات والحميات الغذائية العلاجية للوقاية من الأمراض لتحسين صحة أفراد المجتمع وكذلك أفضل المصادر التي يحصل منها الإنسان على متطلباته من العناصر الغذائية.

■ علوم التمريض

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس التمريض في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٢٧ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

● برنامج التمريض

يسعى برنامج التمريض الى اعداد كوادر لتقديم رعاية تمريضية متميزة للفرد والأسرة والمجتمع في مختلف الأماكن وذلك من خلال منهج تعليمي يواكب التطورات العالمية ويستند إلى المعرفة العلمية القائمة على البراهين، ويحرص البرنامج على تعزيز قيم التفكير النقدي والتعلم الذاتي وتشجيع البحث العلمي المنبثق من احتياجات المجتمع، كما يعزز أيضا قيم التعاون بين التخصصات الصحية المختلفة من خلال المسارات اكاديمية تتيح للطالب اكتساب معارف ومهارات تخصص تمريضي حسب اختياراته.

■ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

لكي يحصل الطالب علي بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في إحدى البرامج التالية يجب أن يُكمل بنجاح عدد ١٣٠ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية (٤ سنوات دراسية).

● برامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

الدراسة بالبرنامج تحقق الرؤية المستقبلية والتي تتمثل في إعداد وتخريج كوادر متخصصة على قدر كبير من المعرفة والمهارات التطبيقية والعملية وإكساب الخريجين المهارات اللازمة التي تتلائم مع إحتياجات سوق العمل من الفنيين المؤهلين، ومن هذا المنطلق فإن أهداف الدراسة في الشعب التخصصية تتلخص في الأتي: تخريج فنيين متخصصين قادرين على إدارة الأنشطة الصحية في أماكن العمل بكفاءة - خلق جيل من الخريجين قادرين على المشاركة الفاعلة في الدراسات والبحوث الصحية التقديم خدمات صحية متميزة - تزويد البلاد بالمهن الصحية المساعدة في جميع فروع العلوم الصحية - التدريب المستمر للكوادر الصحية المختلفة.