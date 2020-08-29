شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. استثناء 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2020، والصادر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والمتقدمين لتنسيق 2020، على استثناء الـ 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى.

وقال القرار الوزارى "يكون توزيع الـ1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2020 " 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى" ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الالكترونى.

وتضمن القرار إعفاء الـ 1500 طالب الأوائل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.





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وتستعد اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، لعقد اجتماعها للانتهاء من ترشيحات المقبولين بالمرحلة الأولى للتنسيق بالكليات، والتي انطلقت يوم السبت 22 أغسطس واستمرت حتى 27 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات والجامعات للعام الجامعى 2020/2021.

وتحسم اللجنة العليا للتنسيق في اجتماعها ترشيحات الطلاب وفقا لتنسيق تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب يوم الأحد أوالأثنين المقبل بحد أقصى، على أن يتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق مع إعلان النتائج والتي من المتوقع انطلاقها في نفس اليوم إعلان نتائج المرحلة الأولى أو بعد 24 ساعة من إعلان النتائج.

وكشف مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أن هناك عدد محدود من إجمالي طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والبالغ عددهم 149685 وفقا للحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات، لم يسجلوا رغباتهم خلال الفترة الزمنية المقررة للتسجيل حتى بعد قرار وزارة التعليم العالى بمد باب التسجيل يوم اضافى عن الجدول المعلن .

وأكدت المصادر لـ" الخليج 365 " أن طلاب المرحلة الأولى الذين لم يسجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق سيتم ترشيحهم وفقا للأماكن المتبقية بالكليات بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ، خاصة وأنهم تخلفوا عن التسجيل في الموعد المعلن من وزارة التعليم العالى.