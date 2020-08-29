ضحكت علىّ!!

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمّاهُ..

ها ضحكتْ علىَّ..

تبسَّمتْ فصدَدْتُها

فدنتْ إلىّ نهرْتُها،

لمَسَتْ جراحَ الأمسِ في عينىَّ

قالت:

اِمْتلكْ..

اِلعَبْ هُنا..

وَاضحكْ هُنا

غرِّدْ هُنا..

واغْضَبْ هُنا..

واضفِرْ أغانيكَ الشَّجيَّةَ بالمُنَى

وُبعَيْدَ أنْ ولَج الربيعُ خدودَها

قالتْ لىَ ارحلْ من هُنا

نثرَتْ على وجْهِى دمِى..

تلكَ الحياةْ!!

كمْ قُلتِ لى منذُ الصِّغَرْ:

إيّاكَ والأحزانَ

إنَّ الحزنَ مَحمولٌ على كفَنِ الأملْ

والهمَّ معقودٌ على عرْش الحياةْ.

الآنَ طفلُكِ ملجمٌ بالحُزنِ

رحَّالٌ على سُبلِ الألمْ.

أمَّاهُ ليتكِ كنتِ قد جرَّعْتنِى بعضَ الكذِبْ

ودسَسْتِ لى شيئًا تلوَّنَ من ظلامِ أبى لهَبْ

لأخُوضَ موفورَ الفُؤادِ بلا تَعَبْ..

تلكَ الحياةْ!! الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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