شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. موعد إعلان نتيجة «المرحلة الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من المقرر أن يتم اعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات خلال يومين من وقت إغلاق باب التقدم مع إعلان موعد بداية المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بها.

وكشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن إعلان نتيجة تنسيق 2020 للمرحلة الأولى بالجامعات، أنه سيتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الكشف عنها عبر المؤتمر الصحفي المقرر عقده للإعلان عنها.

وأضاف «عطا»، أنه سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لجميع الشعب، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، موضحا أنه سيتم إتاحة التسجيل للمرحلة الثانية خلال 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الإعلان عن الحد الأدنى لها.

ونقلت بوابة التعليم الالكترونية، ما جاء على لسان رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات المصرية.

وفي سياق متصل، بدأ الموقع الإلكتروني، لاختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020 للتنسيق تلقي حجوزات طلاب الثانوية لأداء اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد

التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2020

وأضاف «عطا»، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 19 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق، موضحًا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

لينك بوابة الحكومة الإلكترونية اضغط هنا

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https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قررت، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

