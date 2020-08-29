شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.
وعرض نيافته خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية.
ومن جهته اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة لمواجهة هذه الجائحة.
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