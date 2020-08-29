شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تلد 5 توائم بمستشفى الأقصر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الأقصر، عن تمكن قسم النساء والتوليد بالمستشفى، من اجراء عملية ولادة قيصيرية لسيدة وضعت ٥ أطفال توائم.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى، إن المستشفى استقبلت سيدة ثلاثينية على وشك الولادة، وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فور قدومها، خضعت الحالة لفحوصات صورة دم، ووظائف كبد وكلي، وبول، وعوامل تجلط، بالإضافة لتوفير دم من ذات الفصيلة، إحتياطياً اذا لزم الأمر لذلك ومن ثم تمت إجراءات دخولها إلى العمليات، مراعاة لحالة الأم وحفاظا على سلامة الأجنة، والتى مضت ٢٤ أسبوعا.

ووسط حالة من الفرحة بين الأطباء وطاقم التمريض الذي أجرى الولادة علاوة على جميع العاملين كللت العملية بالتوفيق والنجاح .

وأضاف عز الدين أن السيدة أنجبت ٥ توائم مابين الذكور والإناث، والأم بحالة جيدة والمواليد الخمسة تخضع للرعاية الصحية وتحت الملاحظة، مشيراً إلى أن طاقم العمل الطبى بأنهم على قدر كبير من الكفاءة والمهنية في التعامل السريع مع الحالات الطارئة.

كما أكد على أن غرفة العمليات شهدت تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا .

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