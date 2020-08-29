شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام التكنولوجيا لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، استخدام التكنولوجيا فى تحلية مياه البحر لتوفير المياه لسكان مدينة العريش بشمال سيناء، والقضاء على مشكلة رئيسية تعانيها المدينة، وهى ملوحة المياه التى تضخ عبر شبكات توزيع المياه بها.

وشهدت مدينة العريش انطلاق العمل التجريبى فى مشروع جديد لتوفير المياه وهى محطة تحلية المياه بمنطقة الريسة شرق مدينة العريش، وتشير البيانات الرسمية للمحطة التى أعلنتها شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، أنها تعمل بطاقة إنتاجية 5000م3 فى اليوم.

وتعتبر ضمن محطتين تحلية مياه بشمال ووسط سيناء، حيث بلغت تكلفتهما الإجمالية 190 مليون جنيه لكل منهما، بجانب تشغيلهما تجريبيًا، وهما محطة تحلية المياه في بغداد بوسط سيناء، ومحطة تحلية المياه بمنطقة الريسة بالعريش، وبلغت تكلفة المحطة المقامة فى حى الريسة بالعريش140 مليون جنيه، وتقوم بإمداد أحياء وتجمعات مدينة العريش بالمياه للقضاء علي نظام المناوبة.

وهذه المحطة بجانب 3 محطات أخرى فى مدينة العريش ستضخ 25 ألف متر مكعب في اليوم فى شبكة المياه بالعريش، والتى تم تطوير ورفع كفاءتها بتكلفة بلغت 886 مليون جنيه.

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بقيمة 50 مليون دولار، وهي عبارة عن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه في مناطق الريسة بطاقة 5000 متر3/يوم، والريد بطاقة 200 متر3/ يوم، وصدر الحيطان بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم، والقسيمة بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم والحسنة بطاقة 1100متر3/ يوم، ومحطة تحلية المياه بمنطقة أبو الجلود ببئر العبد بطاقة 250 متر مكعب/ يوم، بجانب تطوير عدد 14 بئرًا عميقًا، وإنشاء عدد 4 خزانات مياه، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة العريش مع إنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوي خدمة مياه الشرب.

ومحطة تحلية المياه بالريسة، تعد إحدى محطات تحلية المياه الجديدة بمدينة العريش لتحلية مياه البحر، بتكلفة 140 مليون جنيه، ومقرر ضخ المياه المنتجة من المحطة فى الشبكة الرئيسية لمدينة العريش خلال ساعات وبشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف مناطق المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى، بشمال وجنوب سيناء، أعلنت قيام اللواء مهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بزيارة تفقدية لمتابعة البدء في أعمال التشغيل التجريبي والإستعداد لإنتاج المياه خلال الساعات القليلة القادمة بمحطة تحلية مياه البحر بالريسة بمدينة العريش، وأن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 5000م3 فى اليوم.



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (8)

Advertisements



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (9)



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (1)



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (2)



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (3)



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (4)



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (5)



تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش (6)