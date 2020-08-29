شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة ببرامج الدراسة بالجامعات الأهلية بعد إعلان بدء الاختبارات 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قائمة بمجالات وبرامج الدراسة فى الجامعات الأهلية الجديدة، المقرر بدء الدراسة بها بالعام الدراسى الجديد 2020/2021 ، وهى جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن مواعيد اختبارات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة، (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية)، ومن المقرر أن تقام اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 13 إلى 14 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 15 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 16 إلى 20 سبتمبر، على أن يتم إبلاغ الطلاب بنتائج الاختبارات يوم 22 سبتمبر، على أن يبدأ الكشف الطبي من 23 إلى 26 سبتمبر. وتهدف اختبارات القبول إلى قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه، وذلك بدلاً من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب. وستقوم اختبارات القبول بقياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الأساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين، ولن تكون تكرارا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر، والغرض الرئيسي منها، هو تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج الذي سجل فيه. Advertisements

وكان الموقع الرسمي للجامعات الأهلية ، أعلن عن مد باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية حتى الأربعاء 2 سبتمبر وذلك نظرا للإقبال الشديد على التسجيل من جانب طلاب الثانوية العامة، وذلك بعد أن كان مقرر له غلق باب التسجيل 30 أغسطس .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءا من اليوم السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الالكتروني

http://admission.egypt-hub.edu.eg/ ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب في كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.

ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.