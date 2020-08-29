شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب آثار توت عنخ آمون بعد عودتها من معرض لندن.. اعرف الحكاية × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى أرض الوطن 166 قطعة أثرية خاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون بعد عودته من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن، الذي أُقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى"، وذلك بعد جولته الخارجية التى بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.

وقد حقق هذا المعرض نجاحاً باهرًا فى هذه الدول، ولا سيما فى فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها، حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال 6 أشهر فى عام 2019.

وإليك تفاصيل عودة القطع الأثرية وأماكن عرضها الجديدة:

1 - نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، تم إغلاق المعرض بلندن خلال مارس 2020 قبل انتهاء مدته الأساسية بـ44 يوماً.

2 - قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عودة القطع الأثرية إلى جمهورية مصر العربية، والتي وصلت وسط إجراءات أمنية مشددة وبصحبة أثريين مصريين.

3 - قرر المجلس عرض 10 من هذه القطع الأثرية بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا.

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4 - كما تقرر عرض 10 آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

5 - القرار سيساهم في إتاحة الفرصة أمام زوار هاتين المدينتين لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، تحفيزا للسائحين على زيارة المدينتين وللترويج للمتحفين الجديدين.

6 - سيتم نقل الـ20 قطعة بعد عرضهما بشكل مؤقت بالمدينتين الساحليتين إلى المتحف المصري الكبير.

7 - كما قرر المجلس نقل باقى قطع المعرض العائدة من لندن إلى مخازن المتحف المصري بالتحرير.

8 - وقد تم اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ.

9 - كما تم اختيار تمثال من الخشب المذهب للمعبود بتاح ليكون القطعة الرئيسية بمتحف الغردقة.