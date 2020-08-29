الصرف من بنك القاهرة.. القوى العاملة تعلن أسماء المستحقين للتحويلات المالية بالأردن (بالأسماء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمّان -الأردن، في تحويل مستحقات 570 عاملًا مصريًا لدى الضمان الاجتماعي بالأردن، غادروا عمّان نهائيًا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، جاء ذلك بالمتابعة اللحظية للمكتب والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا.

وبلغت المستحقات 622 ألفا و419 دولار، أي ما يعادل 9 ملايين و927 ألفا و583 جنيهًا مصريًا تقريبًا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.