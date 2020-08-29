أخبار مصر | بالتخصصات.. "التعليم العالي" تعلن منح دراسية في جامعة الملك سلمان الدولية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالتخصصات.. "التعليم العالي" تعلن منح دراسية في جامعة الملك سلمان الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الاتفاق مع ‏هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على قيام البنك بتقديم منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطي 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي للطالب، وسيستمر البنك في تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة، وسيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح في جامعة الملك سلمان، على النحو التالي:

■ برامج الزراعات الصحراوية – فرع رأس سدر

تهدف إلى تخريج جيل من المتخصصين لهم القدرة على الاستفادة من الأراضي الصحراوية في زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة وزيادة الرقعة الزراعية.

وسيطرح هذا العام برنامجين أكاديميين وهما: برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية والذي يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الهندسة الزراعية وميكنة العمليات الزراعية وطرق ونظم الري المناسبة للزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية في مناطق الاستصلاح والأسلوب الأمثل للاستفادة من وحدتي الأرض والمياه في ظل ظروف ندرة المياه ووفرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الخدمة الآلية وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلي مفاهيم التنوع الحيوي وأساليب الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتشريعات الزراعية وأخلاقيات المهنة ذات العلاقة بالبيئة وصحة الإنسان. برنامج الانتاج النباتي في المناطق الصحراوية والذي يركز على مسارين أساسيين وهما الزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية، حيث يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الحاصلات الحقلية والبستانية وتطبيق الممارسات الزراعية المناسبة في المناطق الصحراوية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق جوده عالية وتقليل الفاقد قبل وبعد الحصاد وذلك تحت أنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة مع المحافظة على خصوبة التربة واستخدام الموارد والمدخلات الزراعية بكفاءة عالية لتحقيق عائد اقتصادي مناسب، والمسار الثاني وهو زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث يركز على زراعة النباتات التي تستخدم في العلاجات العشبية والأدوية التقليدية أو الفولكلورية أو التي يتم استخدامها في شكل أدوية خام أو النباتات التي تستخدم في استخلاص الزيوت العطرية.

● مدة الدراسة أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الزراعة.

■ برامج العلوم الإدارية – فرع رأس سدر

هل ترغب في أن تكون رائدًا للأعمال وتنشئ مشروعك الخاص؟ هل ترغب في الحصول على فرصة جيدة للعمل في إحدى الشركات الصناعية أو الخدمية، أو في أحد البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية؟ هل ترغب في أن تبدأ مسارك المهني أو الوظيفي في مجال المحاسبة والمراجعة، أو الإدارة، أو التسويق، أو التمويل، أو اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أو في تحليل وتصميم نظم المعلومات؟ هل أنت طموح وترغب في تنمية مهاراتك القيادية وأن تكون متميزًا بين أقرانك؟ إذا كانت إجابتك لأي من الأسئلة السابقة بنعم، فإن العلوم الإدارية هي الاختيار الأمثل.

دراسة العلوم الإدارية ستساعد في تكوين قيادات في مجالات الأعمال المختلفة لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة في مجال الأعمال ونظم المعلومات، وتؤهل البرامج خريجيها لأن يكونوا فاعلين في مجالات عملهم سواء كان ذلك في السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وذلك في بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.

● مدة الدراسة: أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في العلوم الإدارية

■ برامج الألسن واللغات التطبيقية – شرم الشيخ

هل ترغب في أن تضمن لنفسك مكانًا مرموقًا في سوق العمل على مستوى العالم؟ هل أنت محب للغات الأجنبية وتريد أن تعبر بها بشكل صائب؟ هل تريد استخدام معارفك اللغوية لتكون الأساس في مستقبلك المهني بحيث تجعلك حلقة الوصل بين الثقافات المختلفة؟ إذًا فإن دراسة اللغات التطبيقية هي اختيارك الصحيح، حيث تستند الدراسة على أسس علمية كما أنها مدعومة بالتطبيق العملي وموجهة حسب احتياجات سوق العمل، ويطرح هذا العام برنامجين في الترجمة التحريرية والفورية أحدهما للغة الإنجليزية والأخر للغة الألمانية، وتقوم المحتويات الدراسية بأقسام اللغات المختلفة على الأعمدة الثلاثة "اللغة والأدب والترجمة".

وهكذا يكون الخريجين لديهم القدرة على التواصل بين الثقافات، ويمكنهم التعامل باحترافية شديدة مع مختلف مواقف الترجمة تحريريًا وشفهيًا، كما يستطيعون استخدام أحدث الأدوات والتقنيات والبرمجيات التي يحتاج إليها المترجم في عمله.

● مدة الدراسة: أربعة سنوات ويحصل الطالب بعدها على الليسانس في اللغات التطبيقية.

■ برامج العمارة – فرع شرم الشيخ

تطرح برنامج هندسة العمارة الذي يعمل على إثراء الفكر المعماري من خلال الربط بين المعارف والابتكارات الحديثة والتطبيق العملي في إطار القيم الثقافية المجتمعية وبما يتوافق مع البيئة ومفاهيم الاستدامة العمرانية مع الكفاءة في التعامل مع تقنيات البناء، والحساسية تجاه البيئة والقضايا الكونية. ويركز البرنامج على تنمية مهارات الطلاب التحليلية والابتكارية والتقنية والتصميمية، من خلال إتاحة التدريب على مشروعات ميدانية ضمن المقررات التخصصية والاختيارية، وتفعيل الترابط بين النواحي الإنسانية والنواحي التكنولوجية، ويتميز الخريج بأنه تم تدريبه على ربط العمارة والتنمية العمرانية بقضايا الدولة التنموية وتطبيق مفهوم التصميم المستدام في العمارة مع تحقيق العوامل الإنسانية في التصميم والاهتمام بالحفاظ على الطابع العمراني والقيم العمرانية ومواجهة التحديات المهددة للمناطق التراثية.

● مدة الدراسة: خمسة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في هندسة العمارة.

■ برامج الفنون والتصميم – شرم الشيخ

يهدف تعليم الفنون والتصميم إلى تعزيز قدرات الإنسان على التعلم والابتكار وحل المشكلات من خلال استراتيجيات إبداعية تعتمد على التجريب والتقييم والمشاركة وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأفراد، كالتسامح، ونبذ التعصب والعنف، الأمر الذي يدعم بناء مجتمع واع له رؤى مستقبلية، أكثر قدرة على التأقلم مع متغيرات العصر والاستفادة منها لبناء حضارته الخاصة. تعيد التكنولوجيا تعريف الفن، حيث تغيرت الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال الفنون فأصبح للفنون الرقمية أهمية بالغة لأنها لم تعد تهدف فقط لإنتاج أعمال فنية جميلة ولكن أصبحت جزءًا أساسيًا في صناعة الصورة والأفلام والترفيه بالإضافة إلى ارتباطها بعلوم التسويق والسيكولوجية المتلقي والقدرة على التأثير والإقناع، وتصميم خبرة المستخدم والتواصل الرقمي كالمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي وغيرها.

وترتبط هذه البرامج بشكل أساسي بالتكنولوجيا الحديثة وتتميز بأنها مجالات جاذبة، لها أسواق تتسع كل يوم في دول العالم المتقدم، وتهدف هذه البرامج ليس فقط للمنافسة ولكن لإنتاج أعمال فنية تتلاءم مع القيم وتعكس صورة إيجابية للإنسان، بالإضافة إلى قدرة هذه البرامج على دعم الصناعات الحديثة وإضافة قيم تنافسية، وتم وضع خطة البرامج في الفنون والتصميم بشرم الشيخ من خلال الاطلاع على أحدث البرامج في الجامعات العالمية المختلفة وأهميتها، بالإضافة إلى دراسة احتياجات سوق العمل في مصر والشرق الأوسط ومدى ملاءمة هذه البرامج لطبيعة المجتمع والإمكانيات المتاحة مع القدرة على التطور بما يلائم المتغيرات السريعة ويفتح مجالات للتميز ويخلق فرص عمل جيدة، لذلك اعتمدت على ربط البرامج بالعنصرين الأكثر فاعلية في عصرنا الحالي.

● البرامج المقدمة: برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة - برنامج الفوتوغرافيا وتصميم الصورة المتحركة - برنامج الرسوم المتحركة.

تجمع هذه البرامج بشكل عام بين فهم القوى الجمالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحرك تطوير واستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى القدرة على دمج الممارسات الاقتصادية والتجارية بشكل مناسب بما في ذلك إدارة المشاريع والمخاطر والتغيير في ممارسة المصمم، وفهم حدودها وكذلك القدرة على تحديد وتلبية احتياجاتهم التعليمية في عالم متغير، بما يكفي للحفاظ على كفاءتهم والمساهمة في تقدم المعرفة.

● مدة الدراسة: أربعة سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس في الفنون والتصميم.

■ برامج السياحة والضيافة – فرع شرم الشيخ

تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة في المجال السياحي والفندقي لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، وتشجيع الابتكار والإبداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، وتفعيل الخدمة المجتمعية، وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة.

وسيتم طرح ثلاثة برامج أكاديمية هذا العام:

Advertisements

● البرنامج الأول وهو إدارة الفنادق والمنتجعات ويهدف هذا البرنامج الى تأهيل الطلاب الملتحقين به للعمل في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، وذلك من خلال إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات المتميزة التي يطلبها سوق العمل الفندقي والسياحي، على أن يكون الخريج قادر على خدمة العملاء من الجنسيات المختلفة في الفنادق والمنتجعات السياحية، وقادر على القيام بالمهام الإدارية والفنية المتعلقة بالفنادق والمنتجعات، وقادر على إعداد التقارير المهنية المختلفة والمرتبطة بالعمل الفندقية، ويحتوي البرنامج على مجموعة من المقررات العامة المرتبطة بالسياحة والتاريخ والمحاسبة والاقتصاد والمقررات المتخصصة في مجالات إدارة المنتجعات، التسويق، الأغذية والمشروبات، إدارة الغرف، إدارة الموارد البشرية والتي تهدف إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعالميا في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات.

● البرنامج الثاني وهو برنامج إدارة الترفيه والسياحة ويهدف هذا البرنامج الى تأهيل الطلاب الملتحقين به للعمل في مجال السياحة الترفيهية، وذلك من خلال إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات المتميزة التي يطلبها سوق العمل السياحي، تم تصميم برنامج السياحة الترفيهية بهدف إعداد خريج متميز قادر على تصميم وتنفيذ وتقييم الخدمات التي تسهل من التجربة الفريدة للسائح في مجال السياحة الترفيهية، وقادر على التسويق الجيد للخدمات الترفيهية، وقادر على تخطيط الموارد البشرية المطلوبة للمساهمة في الارتقاء بمجال السياحة الترفيهية، وخريج قادر على تقييم مدى سلامة مرافق الاستجمام، وقادر على استخدام التقنيات اللازمة لتنسيق الرياضات الترفيهية بهدف تسهيل أنشطة المجموعات السياحية، وقادر على استخدام البيانات الاحصائية في تقيم آراء السائحين للعمل على رفع جودة الخدمات الترفيهية المقدمة.

● البرنامج الثالث وهو إدارة الفعاليات في الضيافة والسياحة ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالعديد من المهارات لتأهيلهم لسوق العمل للمشاركة في الجوانب العديدة من الفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي لها أهمية كبيرة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وتجاريًا، ويركز البرنامج على تطوير العديد من الأنشطة السابقة من خلال تعزيز العناصر ذات الصلة بما في ذلك تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة من أجل تطوير أماكن المعارض والمؤتمرات وتحسين اللوائح والإجراءات الحكومية ذات الصلة مع العمل على تطوير تسويق قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع كما يعمل البرنامج على تنويع أنشطة سياحة الأعمال لتشمل صناعة الاجتماعات وسوق المعارض و المؤتمرات وفعاليات الأعمال وسياحة الأعمال والعمل على تسويقها لتحقيق نمو اقتصادي مميز من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية.

● مدة الدراسة: أربعة سنوات للحصول على بكالوريوس السياحة والضيافة.

■ برامج العلوم الأساسية الحديثة - فرع الطور

يطرح هذا العام برنامجين وهما: برنامج كيمياء البترول ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين ذوي معرفة نظرية وعملية سليمة لازمة لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات، كما يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب الجامعيين بالمعرفة والمهارات العملية المطلوبة للعمليات الكيميائية في صناعة النفط والغاز، ويوفر برنامج كيمياء البترول فرصة العمل لخريجيه كمحترفين في مجال البترول والبتروكيماويات، مع التركيز على الابتكارات الجديدة والمفاهيم الحديثة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية التي تعدهم للعمل في فرق متعددة التخصصات، وسيتم تأهيل خريجي هذا البرنامج للحصول على وظائف مضمونة في شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، وكذلك في العديد من المجالات الكيميائية والمجالات ذات الصلة.

● برنامج بيولوجيا الأحياء المائية يركز على دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الإيكولوجية التي تعيش فيها، وهي واحدة من أكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية، وتتداخل مع العديد من مجالات الدراسة الأخرى، من الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا إلى علم النفس والأنثروبولوجيا وأحيانًا المحيطات نفسها، قد يبحثون في السلوك والعمليات الفسيولوجية للأنواع البحرية، أو الأمراض والظروف البيئية التي تؤثر عليهم، ويمكنهم أيضًا تقييم آثار الأنشطة البشرية على الحياة البحرية، وهناك مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية التي يمكن للطلاب الاختيار منها والمرتبطة بالأحياء البحرية مثل (الثروة السمكية والزراعة - تربية الأحياء المائية - مزارع الأسماك - عالم الأحياء السمكية - السياحة البيئية - التكنولوجيا البحرية - البحوث البحرية - التنظيم البيئي - القانون البيئي والبحري - السياسة البحرية).

● مدة الدراسة أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس العلوم.

■ برامج هندسة الحاسب – فرع الطور

تهدف لتخريج جيل متميز من المتخصصين والمهندسين من خلال طرح برامج أكاديمية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات متماشية مع الثورة الرقمية والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة حاليًا، وتلبي هذه البرامج احتياجات سوق العمل عن طريق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات البرمجيات ونظم الحاسبات والمراكز البحثية، ويطرح خلال العام الأول، برنامج هندسة الحاسبات والذي يهتم بإعداد كوادر قادرة على تامين أنظمة الحاسب والشبكات والتفريق بين مختلف نماذج أمن تقنية المعلومات والمخاطر المرتبطة بنقل المعلومات وتخزينها. وقادرة على استخدام أحدث الأساليب في تصميم وتطوير أنظمة آمنة واكتشاف الثغرات الأمنية وطرق علاجها، كما يهتم البرنامج بإعداد كوادر متخصصة في برمجة الحاسبات المتوازية تصميم النظم الموزعة وكيفية التعامل مع البيانات الضخمة الموزعة وتحليلها، وأخيرا فإن هذا البرنامج يقوم بإعداد كوادر متخصصة في تصميم النظم المبنية على الحوسبة وكيفية التعامل مع توزيع البيانات الضخمة المصاحبة لها.

● مدة الدراسة: خمسة سنوات لبرنامج هندسة الحاسبات ويحصل الطالب على بكالوريوس في هندسة الحاسبات.

■ برامج علوم الحاسب – فرع الطور

يطرح هذا العام برنامج في علوم الحاسب والذي يهتم بإعداد كوادر خبيرة بعلوم البيانات والتعامل مع البيانات الكبيرة لدعم اتخاذ القرار وكذلك الكوادر المؤهلة لتصميم وتطوير البرمجيات المتقدمة في شتى المجالات.

● مدة الدراسة: أربعة سنوات لبرنامج علوم الحاسب ويحصل الطالب على بكالوريوس في علوم الحاسب.

■ برامج الصناعات التكنولوجية – فرع الطور

خريجو درجة البكالوريوس في التكنولوجيا يتمتعون بالمعرفة والقدرات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الصناعية في مختلف الإنتاج الصناعي أو شبه الآلي بالكامل (الأسمنت، البلاستيك، الأجهزة، الكيمياء، التغليف، إلخ) كمنظم تكنولوجي، وسيكون لخريجي درجة البكالوريوس في التكنولوجيا القدرة على تركيب انظمة الأتمتة الجديدة أو إعداد أو تكييف الانظمة القائمة إلى متطلبات الإنتاج الجديدة، كما سيكون قادرًا على تحديد العيوب والأخطاء واتخاذ العلاجات المناسبة، وسوف يكون قادرًا أيضًا على تشغيل الانظمة التي تدير الإنتاج الصناعي من خلال مراقبة نظام التشغيل الآلي والتحكم فيه.

ويطرح هذا العام أربعة برامج، وهي:

● تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الميكانيكية والميكاترونيات والأتمتة المتعلقة بخطوط الإنتاج.

● البرنامج الثاني وهو تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف ويهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الميكانيكية والكهربية والانتقال الحراري وتكنولوجيا الحاسبات المتعلقة بنظم التكييف والتبريد وكيفية إدارتها.

● البرنامج الثالث وهو تكنولوجيا الأشغال العامة والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا المدنية والإنشاءات.

● البرنامج الرابع وهو تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة ويهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا الكهربية وتكنولوجيا الميكروإلكترونيات والاتصالات.

مدة الدراسة أربعة سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا.

■ برامج الهندسة – فرع الطور

يطرح في العام الاول برنامجين أكاديميين وهما هندسة الطاقة والذي يهتم بإعداد جيل من الكوادر المتخصصة في موارد الطاقة النمطية كالأحفورية والمائية والنووية أو الجديدة مثل الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، وباطن الأرض، والبحر، والوقود الحيوي، ويتميز خريجو هذا البرنامج بالقدرة على تصميم والإشراف على بناء أنظمة إنتاج الطاقة التقليدية والجديدة - مراقبة أداء التشغيل والتحكم والصيانة لمعدات نظام الطاقة - القدرة على التعامل مع منظومات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة - مسايرة التطور التكنولوجي الحادث في المجال - تطوير القدرة التحليلية والابتكارية للطلاب - التنسيق مع التخصصات المختلفة.

● البرنامج الثاني هو هندسة المياه والبيئة ويهتم هذا البرنامج (برنامج في الهندسة المدنية) بتوفير مياه الشرب والري ومعالجتهما وكذلك شبكات الصرف الصحي وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي أخذا في الاعتبار تقييم الأثر البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسامة وأخيرا حل المشكلات بطريقة مستدامة. ويتميز خريجو هذا البرنامج بتطبيق مبادئ الهندسة لتحسين نوعية البيئة - تطوير حلول هندسية للمشكلات البيئية - تعزيز جميع جوانب الاستدامة البيئية، بما في ذلك الهواء، والماء، والتربة، وغيرها من القضايا البيئية، مثل التخفيف من المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية - تكامل المعرفة وتطوير المهارات الشخصية وبناء القدرات البشرية لتحقيق موارد مائية وبيئية مستدامة - رَصْد وفَهْم عواقب الأنشطة البشرية على البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الأخلاقية المترتبة على الحلول المقترَحة.

مدة الدراسة خمس سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس الهندسة.