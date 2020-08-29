شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يحتفون بالقبض على نائب مرشد الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تأييدهم لجهود وزارة الداخلية في تتبع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والقبض عليهم، بعد إعلان القبض على الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة اليوم الجمعة.

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ما اعتبره جهود وزارة الداخلية والأمن الوطنى، في القبض على القيادي الإخواني «المرشد الفعلي لجماعة الإخوان» مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير في كشف المعلومات عن العمليات المسلحة التي انتهجتها الجماعة في مصر.

وأوضح «وهدان» في بيان أصدره اليوم، أن نجاح الداخلية في تحقيق العديد من العمليات الاستباقية يجهض أي محاولات إرهابية، مؤكدا أن الداخلية تبذل جهدا وتقدم عطاء غير عادي في حفظ الأمن الداخلي لمصر وتجهض العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف بها الجماعة ضرب استقرار مصر.

وقال وكيل مجلس النواب «أن الداخلية وجهت اليوم ضربة قاضية إلى جماعة الإخوان بالقبض على محمود عزت المرشد الفعلي للجماعة، وأحد أهم القيادات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومهندس مشروعهم في المنطقة.»

فيما اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، القبض على «عزت» بإنها ضربة موجعة لتنظيم الإرهاب في مصر، للرجل «الأخطر» في الجماعة الإرهابية.

وأضاف «عامر» أن وزارة الداخلية تثبت كل يوم قدرتها على حماية الأمن وفرض النظام، وأن عملية القبض على قيادي إخواني بهذا الحجم في التنظيم الإرهابي السري، سبقها مجهود ضخم من جمع المعلومات والرصد، وقال:«الداخلية وأجهزتها تستحق تقدير خاص على هذه العملية التي من شأنها إرباك بقايا هذا التنظيم وإحباطهم»

فيما اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن نجاح الاجهزة الأمنية في إلقاء القبض القيادى الاخوانى محمود عزت القائم باعمال المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية بمثابة ضربة وصفعة أمنية قوية سيكون لها تأثيره السلبي الكبير على تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى.

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وأشاد «عابد» بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الامن الوطنى بصفة خاصة على هذه الضربة الأمنية الكبيرة التي أصابت جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى في مقتل، مؤكداً ان سقوط الارهابى محمود عزت بعد القبض عليه يضعف بشكل كبير تنظيم الإخوان لما له من تأثير معنوي كبير على صفوف الجماعة خاصة ان محمود عزت كان هو المخطط والمدبر الاول لجميع العمليات الارهابية داخل مصر.

ولفت إلى أن سقوط القائم بأعمال المرشد العام كان بمثابة صدمة كبيرة للإخوان في الداخل وللتنظيم الدولي للجماعة في الخارج حيث سيسهم القبض عليه في الحد كثيرا من تأثير وقدرة الجماعة، وستكشف عن العديد من الأسرار الخطيرة خاصة بعد ضبط العديد من الاجهزة لدى الإرهابي الإخواني، عند القبض عليه.