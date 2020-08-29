شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات إطفاء حديثة بتكلفة 24 مليون جنيه في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، تدشين ٤ سيارات إطفاء ثقيلة حديثة بتكلفة ١٦ مليون جنيه وسيارة للإنقاذ البري والتي تبلغ تكلفتها ٨ مليون جنيه، وغيرها من المعدات بقسم المفرقعات، مؤكداََ على ضرورة الجاهزية التامة لكافة العناصر لمواجهة أي طوارئ بالمحافظة

كما تفقد المحافظ ادارة الحماية المدنية بالخارجة يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والعقيد سامح القرنشاوي مدير إدارة الحماية المدنية.

حيث تفقد المحافظ، الأقسام المختلفة وما تضمه من سيارات ومعدات متطورة والتي تم تدعيم الإدارة بها لمجابهة الطوارئ المختلفة، وأشاد الزملوط بما شاهده من تجارب حية على التعامل مع الحوادث المختلفة بإستخدام الأجهزة الحديثة، وجاهزية فرق الإدارة على مدار الساعة.

سيارات إطفاء حديثة بتكلفة 24 مليون جنيه في الوادي الجديد‎

سيارات إطفاء حديثة بتكلفة 24 مليون جنيه في الوادي الجديد‎

سيارات إطفاء حديثة بتكلفة 24 مليون جنيه في الوادي الجديد‎