شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطهير بمصرف المنوات المغطي بأبوالنمرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رئيس الأدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس ورئيس مدينة الحوامدية ومسؤلي الصرف والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذه للأعمال أعمال تطهير مصرف المنوات المغطى بمركز ومدينة أبوالنمرس من المخلفات وتراكم القمامة. وشدد نائب المحافظ على رفع المخلفات وناتج التطهير اول بأول على سيارات قلاب. كما وجه نائب المحافظ بضرورة استمرار حملات رفع المخلفات بالترع والمصارف حفاظا على البيئة وصحه وسلامه المواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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