شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح سوق جديد للبصل بالأسواق الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فتح أسواق جديدة أمام صادرات الخضر، وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية، ويتم تصدير الشحنات، طبقا للشروط الحجرية التى تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه قريبا يتم فتح سوق جديد للبصل أسواق إندونيسيا، وذلك بعدما تقدمت وزارة الزراعة فى إندونيسيا، بطلب لنظيرتها فى مصر لبدء إجراءات استيراد البصل المصرى.

وأضاف " العطار"، أن فتح أسواقا جديدا أمام الصادرات الزراعية، نجاح يضاف إلى إنجازات الحجر الزراعى المصري، وهو ما يؤكد على السمعة الطيبة التى تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، لافتاً إلى أن الوزارة لازالت تواصل جهودها بالدول المختلفة واستعراض الإجراءات التى تقوم بها مصر للحفاظ على جودة الصادرات الزراعية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلي.

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وتابع رئيس الحجر الزراعى، إن الجانب الإندونيسى أرسل استفسارات بشأن المواصفات الفنية للبصل المصرى، وقد تم الرد عليها، بما فيها الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها، والمبيدات المستخدمة وغيرها من الأمور الفنية، حيث أرسل الحجر الزراعى المصرى، عبر البريد الإلكترونى، إجابات لجميع استفسارات الجانب الإندونيسى حول تصدير محصول البصل إلى أسواقها .

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأكد التقرير، إن موسم صادرات الخضر والفاكهة منذ بدايته شهد طفرة كبيرة وإقبالا ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.