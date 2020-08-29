أخبار × 24 ساعة.. بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 223 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 20 حالة وفاة

http://www.youm7.com/4950799 بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر

http://www.youm7.com/4950698 المترو يشدد على منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون ارتداء كمامات http://www.youm7.com/4950140 الأوقاف تؤكد عدم رصد مخالفات فى أول صلاة جمعة بعد غياب 20 أسبوعا.. فيديو وصور http://www.youm7.com/4950476 نقابة البيطريين: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى بمؤتمر صحفى غدا http://www.youm7.com/4950617 مد باب التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمبر http://www.youm7.com/4950142 "التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس للبقالين http://www.youm7.com/4949278 القوى العاملة تعلن تحويل 10ملايين جنيه لـ570 عاملا غادر الأردن..اعرف أسماءهم http://www.youm7.com/4949907 فيديو.. وزير الأوقاف يهنئ المصريين بعودة صلاة الجمعة ويدعو الله أن يعجل برفع الوباء http://www.youm7.com/4950276 مرصد الإفتاء يشيد بالقبض على محمود عزت ويعتبره إحباطا للكثير من مخططات الجماعة الإرهابية http://www.youm7.com/4950229 التأمينات تستعد لصرف معاشات سبتمبر بجداول منظمة منعا للتزاحم http://www.youm7.com/4949283 Advertisements وزير الأوقاف: اللهم لا تحرمنا بعد اليوم من صلاة الجمعة والجماعة.. صور http://www.youm7.com/4950105 "القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل في 15 شركة براتب 2500 جنيه http://www.youm7.com/4950044 وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة http://www.youm7.com/4950039 صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية ضد كورونا http://www.youm7.com/4950005 صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1439 شابا بالمنوفية http://www.youm7.com/4949910 محافظا القاهرة والجيزة يؤدون صلاة الجمعة وسط المواطنين http://www.youm7.com/4950310 رئيس جامعة حلوان يشيد بمشروع قانون تحميل الراسبين رسوم الدراسة http://www.youm7.com/4950379 الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا بالدرجات غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة http://www.youm7.com/4950088

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