​"يطلب مبالغ مالية".. دير مارمينا بمريوط يحذر من شخص ينتحل اسم راهب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذر دير الشهيد مارمينا العجايبي بمريوط، من مجهول هوية ينتحل اسم أحد الآباء الرهبان يقوم بالاتصال بالكنائس، وبعض الآباء الكهنة ويعرض تقديم خدمات مثل إيجاد وظائف أو إرسال تبرعات عينية، ثم يطلب تحويل مبالغ مالية بدعوى تغطية نفقات هذه الخدمات، ويستخدم في ذلك أسماء بعض الآباء رهبان دير الشهيد مارمينا.

وأهاب الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف رئيس الدير، في بيان اليوم الجمعة، بالجميع الانتباه والحذر من هذا الشخص، لتفادي الوقوع ضحية لأفعالة الرديئة.

وحذر دير القديس الأنبا توماس السائح، من صفحة مزورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أبونا صموئيل".

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وقال الدير في بيان له: "ينوه دير الأنبا توماس السائح، إلى أن هناك صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، باسم أبونا صموئيل وتستخدم صورة الراهب القمص صمؤيل التوماسي، أحد آباء الدير وهي صفحة مزيفة".

وأضاف: "والراهب القمص صموئيل التوماسي ليس لدية حساب علي صفحات التواصل الاجتماعي، وليس له علاقة بهذه الصفحة من قريب أو من بعيد، لذا نرجومن الجميع عدم التعامل مع هذه الصفحة وتوخي الحذر في التعامل مع هذه الصفحات".

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