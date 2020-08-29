مصر | دخل وراها شقتها.. شاب يتحرش بـ"سورية" في أكتوبر والمجني عليها تبلغ عنه

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر دخل وراها شقتها.. شاب يتحرش بـ"سورية" في أكتوبر والمجني عليها تبلغ عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات، التحرش بسيدة سورية الجنسية بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن سائق "توك توك"، عشريني العمر، مريض نفسيا، شاهد السيدة حال دخولها إلى العقار سكنها، وصحبتها نجلها، ولدي دخولها إلى شقتها فوجئت بشاب يدفعها بقوة محاولا الاعتداء الجنسي عليها، وتهديدها بإيذائها وطفلها في حالة صراخها واستنجادها بجيرانها.

وبينت التحريات أن السيدة السورية الجنسية، فكرت في حيلة لإنقاذ نفسها وطفلها من الشاب، حيث أخبرته بأنها تحتاج إلى رقمه لتتعرف عليه، لتقابله.

سرعان ما أعطاها سائق "التوك توك"، رقم هاتفه المحمول، ظنا منه أنه سيقضي ليلة حمراء معها، لتتوجه السورية إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، وتطلب مقابلة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث القسم، وتخبره بما حدث معها.

Advertisements

بدأت السيدة السورية تنفيذ خطتها، تنسيقا مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، ليعد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أكمنة لضبط الشاب العشريني العمر، وتنجح القوات في القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمناقشة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بارتكابه الواقعة، وتحرشه بالمبلغة، نافيًا اعتدائه الجنسي عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.