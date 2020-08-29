شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة في أغسطس.. «أساقفة الإسكندرية» تستأنف «معًا من أجل مصر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت الكنيسة الاسقفية الانجليكانية فعاليات مبادرة «معًا من أجل مصر» للمرة الثالثة على التوالى الشهر الجارى، الجمعة.

وقال المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الاسقفية الانجليكانية، إن مبادرة «معًا من أجل مصر» بدأت فعالياتها اليوم بعرض ومناقشة فيلم (freedom Writers) الذي يحكى قضية التنوع والاختلاف العرقي وكيفية مواجهة مثل هذه القضايا في مجتمعنا الحالى، إذ يحكى الفيلم عن قصة حقيقية مأخوذة من رواية للكاتبة إيرين جرويل التي كتبت عن تجربتها الشخصية إذ قُدر لها أت تكون في وسط ملئ بالاختلاط العرقى والنزاعات فكل تلميذ كانت له قصته المؤلمة إثر هذا الصراع العرقى.

ولفت إلى المبادرة بدأت نشاطها في ١٤ أغسطس الجارى بالإشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث بدأت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان «الفن للمجتمع» وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف، ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

وقال إنه من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، كما يهدف إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

الكنيسة الأسقفية تواصل مبادرة "معا من أجل مصر"

الكنيسة الأسقفية تواصل مبادرة "معا من أجل مصر"

الكنيسة الأسقفية تواصل مبادرة "معا من أجل مصر"

الكنيسة الأسقفية تواصل مبادرة "معا من أجل مصر"

الكنيسة الأسقفية تواصل مبادرة "معا من أجل مصر"

الكنيسة الأسقفية تواصل مبادرة "معا من أجل مصر"

الكنيسة الأسقفية تواصل مبادرة "معا من أجل مصر"