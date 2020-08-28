شكرا لقرائتكم خبر عن دير العذراء السريان: استقبال الزوار من مستقلي «الملاكي والميكروباص» فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير السيده العذراء مريم السريان بوادي النطرون، برئاسة الانبا متاؤس اسقف الدير، استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط، واستئناف خلوات الآباء الكهنة بموجب حجز مسبق عبر تطبيق «واتساب» رقم 01276006061، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

واعتذر الدير، في بيان، الجمعة، عن استقبال الشباب للخلوة، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الاجراءات الاحترازية منها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن زيارة الدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي اعراض تنفسيه بأي شكل من الأشكال.