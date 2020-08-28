شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل «صفر كورونا» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية، الجمعة، صفر إصابة بفيروس كورونا، بكل مدن المحافظة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 9234 حالة إصابة.
واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2407، وشرق شبرا الخيمة 1191، وغرب شبرا الخيمة 1138 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1024، وقليوب 678 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 450 حالة إصابة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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98,062
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تعافي
69,612
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وفيات
5,342
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