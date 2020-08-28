شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: القبض على الإخواني محمود عزت دليل على حرفية أجهزة الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت المرشد الفعلي لجماعة الإخوان، تعتبر عملية نوعية وتدل على الحرفية الكبيرة في مواجهة العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن تلك العملية ستساعد في الكشف عن المعلومات المهمة حول تلك الجماعة.

وأضاف النائب أن أجهزة الأمن قدمت الغالي والنفيس وارواح أبنائها من أجل حفظ الأمن والاستقرار في ربوع مصر، كما تمكنت من إجهاض الكثير من العمليات الإرهابية، موضحا أن مصر تعتبر رأس الحربة في مواجهة الإرهاب، وتحارب العنف والتطرف نيابة عن دول العالم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على «عزت»، الجمعة، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.