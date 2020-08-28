شكرا لقرائتكم خبر عن «تصدوا لحملة إزالة».. أهالي سرياقوس يناشدون محافظ القليوبية التدخل للإفراج عن ذويهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد أهالي سرياقوس بالخانكة، التي شهدت واقعة تراشق بالحجارة بين قوات الشرطة ومواطنين أثناء تنفيذ حملة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التدخل للإفراج عن ذويهم الذين تم القبض عليهم، مؤكدين أن الأماكن التي تمت إزالتها مقامة منذ عام ٢٠١٤، مشيرين إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى ٣٠ سبتمبر المقبل، ومازالت هناك مدة سماح، ورغم ذلك تمت أعمال الإزالة.

وأكد الأهالى أن هناك العديد من المنازل بخلاف التي تم هدمها لم تتقدم إلى التصالح ولم يتم هدمها، متسائلين عن سبب اختيار تلك المنازل بالتحديد، مؤكدين أن «المتهمين المحبوسين حاليا اثنان منهم فقط هما من لديهما منازل تم هدمها والبقية ليس لديهم ناقة ولا جمل في الواقعة ولم يشاركوا بها». على حد قولهم.

وناشد المواطنون، محافظ القليوبية فتح تحقيق في الواقعة ومعرفة المتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين وهدم منازلهم، مشيرين إلى أنهم «يعملون باليومية مقابل 50 إلى 60 جنيهًا في الأسواق»، كما طالبوا المحافظ بالنظر «بروح القانون» في مسألة إزالة منازلهم.

كان اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتعرض قوة أمنية مرافقة لحملة إزالة لتنفيذ قرارات إزالة لمبانٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة للتعدى من قبل مواطنين، ما اسفر عن إصابة بعض الأفراد والمسؤولين.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة، بتنفيذ قرارات إزالة لـ22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسرياقوس، قام الأهالى بالتصدي للحملة ومنعهم من تنفيذ عملهم ورشقوا القوات بالحجارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف بضبط 15 شخصًا منهم، وتم تحرير محضر لهم وإحالتهم لنيابة مركز الخانكة، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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