شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تكشف حقيقة الاتجاه لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، والتي تصل لـ 50 قرشًا للرغيف، مع شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تشديد وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة حال تكرارها.

وقالت الوزارة إنه تمت زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل إلى 1450 رغيفًا بدلاً من 1250، كما تم توحيد وتثبيت وزن الرغيف ليصبح 90 جرامًا، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف الواحد دون أي نقصان، والحفاظ على ثوابت منظومة الخبز، أهمها سعر صرف رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش على بطاقات التموين، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطنين يوميًا.

وتابعت: «تم أيضًا توحيد الأوزان في كل أصناف الخبز (المجر، الملدن الطري، الملدن الماو) لتكون جميعها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات بكل مخابز الجمهورية، على أن تقوم الوزارة بشن حملات متابعة ميدانية والتفتيش على كل المخابز، لضبط أي تلاعب».

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.