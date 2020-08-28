شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء غن انتقال عمرو الليثي إلى «الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترددت أنباء عن انتقال الاعلامي عمرو الليثي لتقديم برنامج على شاشة قناة «الحياة»، وسيتم الاعلان قريبا عن تفاصيل التعاقد الرسمي مع شبكة قنوات الحياة. وفور اتمام التعاقد سيتم اعلان التفاصيل الخاصة ببرنامج عمرو الليثي على قناة «الحياة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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