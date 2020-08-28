شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شجرة كبيرة على منزل في شبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت شجرة على منزل في قرية منشأة الكرام بشبين القناطر مما تسبب في تمزق أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار.

واوضح اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، انه يتواجد بالموقع حاليا رئيس الوحدة المحلية بمنشأة الكرام ومعدات مجلس مدينة شبين وقوات من مركز شرطة شبين، وتم الاستعانة بمنشار لقطع الشجرة إلى اجزاء لسهولة التعامل معها.

وقال محمد نجيب، أحد اهالي المنطقة، ان الشجرة سقطت في الخامسة مساءا، وتم ابلاغ المختصين ولم يتحرك احد حتي الان.

سقوط شجره على منزل في القليوبيه

سقوط شجره على منزل في القليوبيه

سقوط شجره على منزل في القليوبيه