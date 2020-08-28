شكرا لقرائتكم خبر عن «محور المحمودية».. حلم في انتظار الافتتاح الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محور المحمودية حلمٌ انتظره مواطنو الإسكندرية، أصبح قاب قوسين أو أدنى من اللمسات الأخيرة، فى انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاحه رسميًا.

بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية لمحور المحمودية، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزير الموارد المائية والرى ووزير النقل ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، عضوا ومقررا، ورئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية- بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة فى تنفيذ المشروع منذ فبراير 2018، بتكلفة 5 مليارات جنيه.

يعد محور المحمودية مشروعًا قوميًا، أو كما يطلق عليه البعض «شريان حياة»، وتم إنجازه خلال عامين، ويعد الحل السحرى للقضاء على الأزمة المرورية بالطرق الموازية لطريق الكورنيش، عبر بناء طريق ومحاور موازية تقطع أربعة أحياء بمسافة 77 كيلومترا تقريبا، ولعل أهم ما يتميز به المحور هو إنشاء عدد كبير من الكبارى، التى أدت إلى القضاء على الأزمة المرورية واختزال وقت الوصول الذى تستغرقه الطرق العادية إلى دقائق معدودة.

ويشمل المحور 3 كبارى على قطاع المحمودية مباشرة، وهو كوبرى أنطونيادس بطول 560 مترا، وكوبرى أبوسليمان بطول 900 متر، وكوبرى بشاير الخير

(أ) بطول 750 مترا، ومجموعة كبارى بشاير (ب) تربط محور المحمودية بطريق الدولى الساحلى بطول 2100 متر، ومجموعة كبارى المطار تربط محور المحمودية بالطريق الزراعى بطول 4200 متر، بمجموع 6 كبارى بمسافة إجمالية 8 آلاف كيلومتر، والكبارى تربط كل المسارات الجانبية بالمحور، وتقضى على مشاكل الاختناق المرورى بالمناطق الخلفية لأحياء الإسكندرية.

ويشمل المشروع المنطقة الاستثمارية فى منطقة سموحة، وتتضمن بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح، وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان، ومن المقرر وضع مقاعد للتنزه وذريعة أسماك داخل البحيرة الصناعية وتزويدها بالإضاءة.

المحاور العرضية عددها 25 محورا وتستهدف الربط بالأحياء الداخلية، وعرض المحور ما بين 80 و120 مترًا، ويسع المحور ما بين 6 و8 حارات مرورية فى كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام.

أما البحيرة 2؛ فموقعها داخل المنطقة الاستثمارية، وتتضمن 62 وحدة تجارية مزودة بأنظمة كهرباء وإطفاء حديثة، لأول مرة، وتعد البحيرة (3) الأكبر، وتتضمن 66 وحدة تجارية بمختلف المساحات، والبحيرات بها عمق مياه 2.40 سم، وصممت لتستوعب منسوب مياه أعلى فى فصل الشتاء بمنسوب زيادة 75 سم فى البحيرات الثلاث، ما يسمح بمنظومة مياه متكاملة للشرب والزراعة.

ويوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويسهم المشروع فى رفع الكفاءة الإنتاجية وجودة المياه والضغوط بالشبكات، وبالتالى حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تأهيل القطاع المكشوف لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللامتداد المستقبلى لمدينة الإسكندرية، بإجمالى 1.5 مليون متر مكعب يوميا.

ويبلغ طول محور المحمودية 23 كم، وتم ربطه مع الطريق الدولى الساحلى، ويضم ما بين 6 - 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، ويخدم المحور 4 أحياء، وهى: (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب).

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ويتكون المحور من 3 قطاعات؛ منها القطاع المكشوف من تقاطع كوبرى الطريق الدولى حتى تقاطع كوبرى العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والقطاع الثانى هو القطاع الأوسط من تقاطع كوبرى العوايد حتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، والقطاع الأخير يمتد من خلف المطار حتى المصب بطول 7.8 كم.

ويتخلل المشروع 25 محورا عرضيا للربط بالأحياء الداخلية و11 كوبرى سيارات و14 للمشاة، ويسع المحور الجديد ما بين 6 و8 حارات مرورية فى كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام، وتم تقسيمه إلى 3 قطاعات: الأول يسمى القطاع المفتوح، ويقع فى المنطقة ما بين كوبرى الطريق الدولى حتى تقاطع العوايد بطول 7.400 كم، والقطاع الثانى (الأوسط) يقع بعد تقاطع كوبرى العوايد حتى بحيرة خلف المطار بطول 6.400 كم، أما القطاع الثالث فيقع خلف المطار حتى المصب بطول 7.810 كم، والقطاع المغطى يبدأ من محطة مياه السيوف بالكيلومتر 62 حتى المصب بالكيلومتر 77 بطول 15 كيلومترا طوليا، وتم تأهيل القطاع المكشوف لتوفير المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللامتداد المستقبلى لمدينة الإسكندرية بإجمالى 1.5 مليون متر مكعب يوميا.

وعبر مراحل المشروع، تم تطهير الترعة وإزالة الإطماءات المتراكمة عبر السنين فى قاع الترعة، بإجمالى 2.5 مليون متر مكعب، ويتضمن المشروع إنشاء 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالى، تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاطا أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام، ويوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وتم تنجيل وتشجير 14 كيلومترا على طريق المحور، ويتضمن 14منطقة تنموية، إضافة إلى كبارى عبور السيارات وكبارى المشاة ومنطقة البحيرات الصناعية فى سموحة، وتم اختيار أنواع نادرة من الأشجار ونباتات الزينة بعناية؛ منها نباتات «كينو كاربس وايفوربيا وتيكوما صفراء وجارونيا ودورانتا وفيكس نتدا وكوكانتا ولانتانا نانا وهبسكس ووينكا». قال الدكتور صبحى سلام، المسؤول عن مشروع تنجيل وتجميل وتزيين محور المحمودية، لـ«المصرى اليوم»: «أجرينا 4 معاينات ميدانية للمحور لإعداد المقايسة، وتمتد لـ21 كيلومترا من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غربًا، للوقوف على احتياجات التنفيذ؛ منها تركيب النجيل الطبيعى ونباتات الزينة والأشجار».

وأضاف «سلام»: «أعددنا مقايسة أولية لتغطية احتياجات الـ 14 كيلومترا، شملت توفير 35 ألف متر نجيلا طبيعيا لزراعة المسطحات الخضراء المنتشرة بطول الشريان، من أول الكوبرى الساحلى الدولى حتى كوبرى التاريخ، و40 ألف نبات وشجرة من نباتات وأشجار الزينة المتنوعة والمناسبة لعمليات التجميل للمحور.

وهناك مسطحات خضراء سيتم عمل سياج نباتى لها، والباقى تتراوح مساحته بين 3 و4 آلاف متر، ستتم زراعته بنباتات وأشجار ملونة لتشكل بروفات وأشكالا طبيعية تناسب طبيعة المشروعات اللوجستية المقرر طرحها؛ مثل المراكز الطبية ومحطات الوقود، فضلًا عن ربط المحور بالخطوط العرضية؛ مثل شارع أبوقير والمحور والطريق الساحلى والنجيل والنباتات المقرر توفيرها من خلال وحدة نباتات الزينة وتجميل البيئة فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ولدينا إمكانيات علمية وفنية لتنفيذ النجيل والنباتات وأشجار الزينة، حيث تعتمد المحافظة على الكلية اعتمادا كليا فى زراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب على مستوى الأحياء كلها».