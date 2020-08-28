شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: منح دراسية في الجامعات الأهلية الجديدة بالاتفاق مع البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الاتفاق مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على قيام البنك بتقديم منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطي 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي للطالب.

وأسفر الاتفاق على استمرار البنك في تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة، وذلك مساهمة من البنك الأهلي من خلال مسؤليته الاجتماعية في دعم وظائف المستقبل.

وسيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح على النحو التالي:

أولا: جامعة الملك سلمان الدولية:-

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج.

برنامج تكنولوجيا صناعة الاجهزة الدقيقة.

برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية- الحوسبة عالية الأداء- أمن الحاسبات).

برنامج هندسة الطاقة.

برنامج هندسة المياه والبيئة.

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

برنامج الاستثمار والتمويل.

ثانيا: جامعة الجلالة:-

برنامج التمريض.

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

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برنامج تكنولوجيا الأغذية.

برنامج هندسة المواد والتصنيع.

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ثالثا: جامعة العلمين الدولية:-

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة- الرؤية بالحاسب- هندسة البرمجيات).

برنامج التسويق.

برنامج تصميم الأثاث.