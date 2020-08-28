شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تقدم ملفا لهيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع لقاح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى: "إننا لدينا 4 أنواع من اللقاحات ضد فيروس كورونا، ويتم تجربتها وبحثها في المركز القومى للبحوث، ومسجلة بالصحة العالمية"، مضيفا: "قدمنا ملفا لهيئة الدواء المصرية للحصول على الموافقات الرسمية لبدء تصنيع اللقاح".

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC، المذاع على قناة DMC: "نحن في مرحلة تحتاج إلى السرعة في إنتاج لقاح لمواجهة كورونا"، مضيفا أن هناك مفاوضات مع جميع الدول عند إثبات نجاح أي لقاح في العالم سيتم حجز حصة لمصر، ولم تتوقف أى تجارب على اللقاحات الأربعة التي تتم تجربتها ضد الفيروس.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، كشف أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالى تدميره.

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وقال عبد الغفار، خلال مداخلة تليفزيونية، إن نوعى الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا.

وأوضح أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى إلى أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فاعلية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا. وواصل: "هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدًا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها".