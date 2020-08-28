شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم طنى مساعدات طبية لمستشفى لبنانى.. والسفير: لبنان فى وجدان المصريين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استمرارا لدور القاهرة فى دعم لبنان عقب كارثة انفجار المرفأ، سلم السفير المصرى لدي بيروت الدكتور ياسر علوي، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى لبروت طنين من المساعدات شملت أدوية ومستلزمات طبية.

كان فى استقباله الدكتور محمد أمين المدير العام للمستشفى والدكتور فيصل سنو رئيس جمعية المقاصد الإسلامية.



السفير المصري بعد تسليم المساعدات



السفير خلال استقبال مسئولي المستشفي



جانب من المساعدات المقدمة للمستشفي



سفير مصر مع وفد من مسئولي المستشفي

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وأكد السفير المصرى فى كلمة للإعلاميين أن مستشفى المقاصد له مكانة كبيرة ويلعب دورا استثنائيا سواء على مستوى مواجهة تداعيات حادث مرفأ بيروت أو على مستوى مواجهة جائحة كورونا ، واليوم نقوم بتوزيع مساعدات تشمل مواد للطوارئ ومسكنات ومضادات حيوية ، وأيضا مستلزمات لحالات كورونا .

وأكد السفير أن لبنان حاضرة فى وجدان كل مصرى وهناك حالة استنفار كامل من الشعب المصرى لدعم أشقائه فى لبنان، وستكون مصر حاضرة يدا بيد مع اللبنانيين حتى تنتهى المحنة، مشيرا إلى أن مصر قدمت حتى الآن حوالى 250 طنا من المساعدات الطبية عبر الجسر الجوى.

وأضاف السفير المصرى ،اليوم وصلت أولى بواخر الجسر البحر المعنية بنقل مواد البناء، وحملت على متنها 125 طنا من الزجاج ، وستشمل الشحنات التالية أسمنت وحديد وألمونيوم ومواد عازلة للمساهمة فى ترميم 200ألف وحدة سكنية تضررت نتيجة الانفجار.

وعن آلية توزيع مساعدات مصر من الزجاج قال إن هناك منظومة تضعها الحكومة اللبنانية لتوزيع تلك الشحنات.

ومن جهة أخرى أكد رئيس جمعية المقاصد أن مصر لها فضل كبير عليه فقد درس وتعلم بها والشعب اللبنانى ممتن وسعيد بالتآخى مع مصر ووقوفها إلى جانبه فى محنته.