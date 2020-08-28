شكرا لقرائتكم خبر عن دير الشهيد مارمينا العجايبى بمريوط يحذر من "نصاب" ينتحل صفة راهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر دير الشهيد مارمينا العجايبى بمريوط، من شخص مجهول الهوية ينتحل اسم أحد الأباء الرهبان يقوم بالاتصال بالكنائس، وبعض الأباء الكهنة ويعرض تقديم خدمات مثل إيجاد وظائف أو إرسال تبرعات عينية، ثم يطلب تحويل مبالغ مالية بدعوى تغطية نفقات هذه الخدمات، ويستخدم فى ذلك أسماء بعض الآباء رهبان دير الشهيد مارمينا.

وأهاب الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف، رئيس الدير، فى بيان اليوم الجمعة، بالجميع الانتباه والحذر من هذا الشخص لتفادى الوقوع ضحية لأفعالة الرديئة.

وأمس الخميس، حذر دير القديس الأنبا توماس السائح، من صفحة مزورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى باسم أبونا صمؤيل.

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وقالت الكنيسة في بيان اليوم: "ينوه دير الأنبا توماس السائح إلي أن هناك صفحة موجودة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم أبونا صمؤيل وتستخدم صورة الراهب القمص صمؤيل التوماسي، أحد أباء الدير وهي صفحة مزيفة".

وتابعت الكنيسة: "والراهب القمص صمؤيل التوماسي ليس لدية حساب علي صفحات التواصل الاجتماعي، وليس له علاقة بهذه الصفحة من قريب أو من بعيد، لذا نرجومن الجميع عدم التعامل مع هذه الصفحة وتوخي الحذر في التعامل مع هذه الصفحات".

وفى 24 يوليو الماضى، حذر دير القديسة دميانة بالبرارى، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حذر في وقت سابق من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيا بالفتيات القبطيات، منهم أمراة تّدعى أنها راهبة بالدير وأن أسمها الراهبة "أغابى" وبصحبتها شخص أخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية

وأكد الدير فى تحذيره، على أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، ويرجو من جميع أبناء الكنيسة توخى الحذر عند التعامل فى مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب المتلوية التى تنطوى على الاحتيال والخداع.