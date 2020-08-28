شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تستكمل "معًا من أجل مصر" بعرض فيلم عن قبول الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل اليوم مشروع معًا من أجل مصر فعاليات مبادرة مجتمع القاهرة من خلال نشاط ثقافى لعرض ومناقشة فيلم( freedom Writers ) وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت فعاليات اليوم بنشاط ثقافى بعرض ومناقشة فيلم ( freedomWriters) يحكى قضية التنوع والاختلاف العرقى وكيفية مواجهة مثل هذه القضايا فى مجتمعنا الحالى، إذ يحكى الفيلم عن قصة حقيقية مأخوذة من رواية للكاتبة إيرين جرويل التى كتبت عن تجربتها الشخصية إذ قُدر لها أت تكون فى وسط ملئ بالاختلاط العرقى والنزاعات فكل تلميذ كانت له قصته المؤلمة إثر هذا الصراع العرقى وتلى الفيلم حلقة نقاشية ادارها "عصام فايز" الممثل ومدرب المسرح التفاعلى، دار النقاش عن كيفية ترسيخ مبدأ التعاون وقبول الآخر بصرف النظر عن جنسه ولونه ومعتقداته.

كانت قد بدأت مبادرة مجتمع القاهرة فى ١٤ من أغسطس بالإشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث بدأت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، و تفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.

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يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.