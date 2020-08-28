"ارتاحت روح زوجي".. زوجة الشهيد عادل رجائي تكشف رد فعلها بعد القبض على محمود عزت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد العميد عادل رجائي، كيفية استقبالها خبر القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان ومؤسس الذراع المسلحة لجماعة الإخوان، والمتهم في قضية اغتيال زوجها الشهيد.

وقالت زين العابدين لـ"الخليج 365"، إنها علمت بالخبر من بعض أصدقائها الذين أرسلوا لها فيديو يتضمن إعلان القبض على "عزت"، مضيفة: "استقبلت الخبر بالدموع والبكاء من الفرحة وشعوري بأن روح الشهيد عادل رجائي استراحت، وشعوري بقرب القصاص له".

وأضافت أن جماعة الإخوان الإرهابية عاثت في الأرض فسادًا، ومحمود عزت يتحمل مسؤولية كل أرواح شهدائنا الذين روت دماؤهم أرض هذا الوطن، مؤكدة أن أرواح الشهداء الطاهرة ترفرف في سماء مصر لحماية هذا الوطن؛ لأنهم خير أجناد الأرض.

وشددت على أن "عزت" حصل على العديد من أحكام الإعدام، وسيطبق عليه القصاص آجلًا أم عاجلًا؛ لتستريح أرواح الشهداء الذين تسبب في اغتيالهم.