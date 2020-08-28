مصادرة 116 طن أعلاف حيوانية وأسماك في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية، وأمكن ضبط شركتين ومخزن بدون ترخيص بنطاق محافظة كفرالشيخ بداخلها 116 طن أعلاف حيوانية وأسماك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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