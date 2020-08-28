ضبط 21 طن مخلفات جلود وغراء ومواد خام في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مستوى الجمهورية.

في مجال الصحة العامة تم ضبط مصنعين ومطبعة بدون ترخيص تحوي (10 أطنان مواد خام من مخلفات جلود الحيوانات – 3 أطنان غراء – 5 أطنان مخلفات زجاجية ومطامية – 125عبوة منتج نهائى لشيش زجاجية – 3 أطنان مواد خام عبارة عن أحبار وأكوام من الورق الأبيض والملون – 3500 نسخة من كتب دراسية للمراحل التعليمة المختلفة) مغشوشة ومقلد وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة للقانون بنطاق محافظة القليوبية.

وفي محافظة كفر الشيخ، أسفرت حملات التفتيش على المنشآت الصناعية عن ضبط 9 مصانع طوب؛ لعدم وجود سجل الحالة البيئية، ومخالفة الاشتراطات البيئية، وعدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية.

وشملت الجهود ضبط 27 سيارة بمحافظة القاهرة؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).