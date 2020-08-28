مأمورية كفر الشيخ تحبط بيع 68 طن فيليه ودجاج منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود مضنية يبذلها ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية في مجال حماية البيئة. وأسفرت الجهود عن ضبط 3 مجازر وثلاجة بدون ترخيص في محافظة كفر الشيخ تحوي 66 طن فيليه دجاج ودجاج مُجمد ومقطعات دجاج، 100 كيلو جرام ملح طعام، 150 هياكل وأرجل دواجن و2.4 طن دواجن مُجمدة وفيليه ودبوس مجهولة المصدر. Advertisements وتبين بالفحص بواسطة مسؤولي الطب البيطري ومفتشي الصحة والأغذية أن المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وبدون بيانات ومذبوجة خارج المجازر الرسمية بالمخالفة للقانون. وشملت الجهود ضبط 3 مصانع ومركز ومخزن بدون ترخيص تحوي 16 طن مواد غذائية و13 ألف عبوة أيس كريم مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات بالمخالفة للقانون بمحافظة القليوبية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لسلامة وصحة المستهلكين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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