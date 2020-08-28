أخبار مصر | بعد عودة صلاة الجمعة.. محمد موسى: اليوم عيد وفرحة لا تقدر بثمن

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اليوم هو عيد لكل المسلمين وفرحة لا تقدر بثمن بعد وداع العمل بآذان النوازل وعودة الحياة داخل المساجد إلى طبيعتها، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية للحفاظ على صحة المصلين وسلامة المجتمع.

استكمل، تناولت خطبة الجمعة الحديث عن الأمل في الحياة خاصة أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل وأن الفهم الصحيح للدين قائم على التبشير لا التنفير والتيسير لا التعسير وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله لا على اليأس فنفس المؤمن لا تجزع لأن أمله في الله كبير وثقته فيه غير محدودة وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة.

كما يتوجه بالشكر إلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

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توجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة إنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.

نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا.