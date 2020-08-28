أخبار مصر | الأوقاف: الشعب استقبل صلاة الجمعة بالزغاريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: الشعب استقبل صلاة الجمعة بالزغاريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن مصر اليوم في عيد بعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد، لافتا أن الدولة تعول على ثقافة الشعب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحتزازية تجنبا لتفاقم انتشار الوباء وإغلاق المساجد مرة أخرى.



تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الشعب استقبل أول صلاة جمعة بالزغاريد وتوزيع الحلوى، لافتا إلى أن هذا الشعور يطفى بهجة وسرور على جميع قيادات الوزارة التي تعمل من أجل خدمة المصلين والدين.